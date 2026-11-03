Người đàn ông bàng hoàng khi thấy 'tấm chăn' sặc sỡ trôi trên biển: Danh tính gây kinh ngạc

Trong một lần ra khơi câu cá tại Philippines, người đàn ông đã gặp phải cảnh tượng vô cùng bất ngờ mà có lẽ ông khó lòng quên được. Khi đang quan sát mặt biển, ông phát hiện một vật thể kỳ lạ lặng lẽ di chuyển giữa làn nước.

Theo GMA News ngày 10/9/2026, người chứng kiến sự việc là Neal Rana, một bác sĩ đang đi câu cá ngoài khơi thành phố Gingoog, tỉnh Misamis Oriental, Philippines. Ban đầu, ông không thể xác định thứ vừa xuất hiện trước mắt là động vật hay một vật thể đang trôi nổi trên biển.

Sinh vật lạ xuất hiện giữa biển

Neal Rana cho biết, trong lúc đang ngồi trên thuyền, ông bất ngờ nhìn thấy một sinh vật có thân hình gần như hình chữ nhật đang từ từ bơi ra xa. Bị thu hút bởi ngoại hình kỳ lạ chưa từng thấy, ông cùng những người đi thuyền lập tức hướng theo đường di chuyển của nó để quan sát và tìm hiểu rõ hơn.

Sinh vật lạ có hình dáng như một tấm chăn nhiều màu sắc được phát hiện trong chuyến đi câu cá trên biển tại Philippines. (Ảnh: Nat Geo).

Theo chia sẻ của người đàn ông, sinh vật xuất hiện trước mắt ông có vẻ ngoài chẳng khác nào một lát thịt xông khói đang nổi trên biển. Nó không có phần đầu dễ nhận diện, trong khi toàn bộ bề mặt cơ thể lại xuất hiện những đường vân và họa tiết vô cùng khác lạ.

Qua quan sát, con lớn có chiều dài ước tính khoảng 1 m, trong khi cá thể còn lại nhỏ hơn nhiều. Cả hai đều sở hữu hình dáng kỳ dị, không giống những sinh vật biển mà ông từng bắt gặp trước đây.

Ông Rana cho biết, dù đã có nhiều lần đi biển, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một loài sinh vật có ngoại hình đặc biệt đến vậy. Ngay cả khi được tận mắt quan sát ở cự ly gần, ông vẫn không thể xác định chúng thực sự là loài gì.

Đoạn video do ông Rana ghi lại sau đó được phát sóng trong chương trình thời sự 24 Oras của GMA News, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người tò mò trước ngoại hình kỳ lạ, hiếm thấy của hai sinh vật xuất hiện giữa biển.

Đặc biệt, ông Rana cho biết mình chỉ quan sát và ghi lại hình ảnh chứ không tìm cách bắt giữ chúng. Điều này càng khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm. Vậy hai sinh vật có hình dáng tựa những tấm khăn sặc sỡ đang trôi giữa đại dương thực chất thuộc loài nào?

Danh tính sinh vật lạ và những đặc điểm khiến giới khoa học kinh ngạc

Theo GMA News, sinh vật được bác sĩ Neal Rana phát hiện là bạch tuộc chăn, tên tiếng Anh là blanket octopus, thuộc chi Tremoctopus. Đây là nhóm bạch tuộc sống ở vùng biển khơi, nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và hiếm khi được con người bắt gặp.

Sở dĩ loài này được gọi là bạch tuộc chăn là bởi con cái sở hữu lớp màng da mỏng nối liền một số cánh tay. Khi chúng dang rộng các xúc tu, phần màng sẽ bung ra thành một dải rộng, trông giống như tấm chăn hay chiếc áo choàng mềm mại đang phấp phới giữa làn nước.

Lớp màng đặc biệt này có thể xuất hiện với nhiều màu sắc như đỏ, tím, vàng, thậm chí ánh kim lấp lánh. Khi bơi, chúng liên tục chuyển động mềm mại theo dòng nước, tạo cảm giác như một dải lụa nhiều màu đang tung bay giữa đại dương, thay vì một sinh vật biển thông thường.

Theo National Geographic, phần màng rộng này được cho là một cơ chế tự vệ của bạch tuộc chăn. Khi cảm nhận nguy hiểm, chúng có thể dang rộng các cánh tay, khiến kích thước cơ thể trông lớn hơn nhiều so với thực tế. Cách phô diễn này có thể khiến những kẻ săn mồi e ngại và hạn chế ý định tấn công.

Bạch tuộc chăn cái có thể dài tới khoảng 2 m, trong khi con đực chỉ dài vài centimet, tạo nên sự chênh lệch kích thước đáng kinh ngạc. (Ảnh: AZ Animals).

Thế nhưng, lớp màng sặc sỡ chỉ là một trong những điều đặc biệt của loài vật này. Đặc điểm khiến giới khoa học thực sự kinh ngạc lại nằm ở sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa con đực và con cái.

Các nghiên cứu cho thấy bạch tuộc chăn có sự chênh lệch kích thước giữa con đực và con cái thuộc hàng lớn nhất trong thế giới động vật. Trong khi con cái trưởng thành có thể dài tới khoảng 2 m, một số con đực chỉ dài khoảng 2,4 cm, tương đương kích thước một quả óc chó nhỏ. Sự khác biệt về khối lượng giữa hai giới có thể lên tới hàng chục nghìn lần.

Điều này đồng nghĩa một con bạch tuộc chăn cái trưởng thành có thể lớn hơn bạn tình của nó một cách khó tin, khác hẳn những gì thường thấy ở phần lớn các loài động vật. Không chỉ có kích thước khác biệt, bạch tuộc chăn còn sở hữu một phương thức tự vệ đặc biệt.

Theo National Geographic, chúng có khả năng sử dụng các xúc tu mang tế bào chích của sinh vật biển được gọi là sứa chiến binh Bồ Đào Nha. Loài bạch tuộc này có khả năng chống chịu tế bào chích của đối tượng đó và có thể mang những xúc tu đã tách rời để phòng vệ trước kẻ thù.

Bạch tuộc chăn thường sống ở vùng nước mở thay vì gắn bó với đáy biển như nhiều loài bạch tuộc quen thuộc. Chính tập tính sinh sống giữa đại dương rộng lớn khiến việc quan sát chúng trong môi trường tự nhiên không thường xuyên xảy ra.

Vì vậy, cuộc gặp gỡ của bác sĩ Neal Rana được xem là một trải nghiệm đáng chú ý. Từ một vật thể trông như tấm chăn đang nổi trên biển, người đàn ông đã có cơ hội tận mắt chứng kiến hai cá thể thuộc nhóm bạch tuộc có ngoại hình và đặc điểm sinh học khác thường.

Câu chuyện cũng cho thấy đại dương vẫn ẩn chứa nhiều sinh vật mà ngay cả những người thường xuyên đi biển cũng hiếm có dịp nhìn thấy.