Người đàn ông ăn lá ngón tự tử được cứu sống sau 30 phút

Ngày 18/10, Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, lực lượng quân y của đơn vị vừa kịp thời cấp cứu, cứu sống một người dân bị ngộ độc lá ngón. Đây là trường hợp thứ 30 được bác sĩ quân y của đơn vị cứu chữa thành công trong những năm qua.

Trước đó, tối 17/10, người thân phát hiện anh Và Bá D. (SN 1997, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, Nghệ An) ăn lá ngón để tự tử. Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác Trạm Quân dân y Mường Lống khẩn trương phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu cho anh D. ↵

Tại đây, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức, bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ đang được tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ, cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị.

Trong quá trình xử trí, bác sĩ Lê Anh Đức đã áp dụng bài thuốc do bản thân nghiên cứu và đúc kết qua thực tiễn cứu chữa các trường hợp ngộ độc lá ngón.

Sau khoảng 30 phút xử trí ban đầu, tình trạng của nạn nhân chuyển biến tích cực. Tổ công tác tiếp tục đưa anh D. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để theo dõi và điều trị.

Đến nay, sức khỏe anh Và Bá D. đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Theo Đồn Biên phòng Tri Lễ, anh D. là trường hợp thứ 30 bị ngộ độc lá ngón được đội ngũ quân y của đơn vị cứu chữa thành công trong những năm qua.

Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là đồng bào sinh sống tại các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.