Một nam thực khách khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sửng sốt khi ăn gần 100 con cua trong một bữa buffet hải sản. Trước những bàn luận về sức ăn hiếm thấy của vị khách, nhà hàng đã lên tiếng xác nhận sự việc, đồng thời đưa ra phản ứng đầy hào sảng: Kinh doanh buffet thì không ngại khách ăn nhiều, chỉ cần khách vui vẻ và không đau bụng sau bữa ăn.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 20/11 tại một nhà hàng buffet ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Trong lúc dùng bữa, một người đàn ông được cho là đã ăn gần 100 con cua, khiến những thực khách có mặt không khỏi ngạc nhiên.

Hình ảnh về bữa ăn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người bày tỏ sự sửng sốt trước khả năng ăn uống của vị khách, trong khi một số ý kiến tò mò về phản ứng của nhà hàng trước lượng hải sản được tiêu thụ trong một bữa ăn.

Ngày 24/11, nhân viên nhà hàng xác nhận vụ việc là có thật. Theo đó, cơ sở này từng đón một vị khách đặc biệt yêu thích cua và có sức ăn vượt trội so với thông thường.

Thay vì tỏ ra lo lắng về việc thực khách ăn quá nhiều, phía nhà hàng lại có cách ứng xử thoải mái. Nhân viên cho biết, khi mở cửa kinh doanh buffet, nhà hàng không ngại khách ăn nhiều, miễn là thực khách thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ và không gặp vấn đề về tiêu hóa sau đó.

Phản ứng này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh việc bàn luận về sức ăn đáng kinh ngạc của vị khách, nhiều người còn dành lời khen cho thái độ chuyên nghiệp và rộng lượng của nhà hàng.

Trong mô hình buffet, khách hàng trả tiền để thưởng thức các món ăn theo quy định của nhà hàng. Vì vậy, việc một thực khách ăn nhiều hơn mức thông thường đôi khi trở thành chủ đề gây tranh luận, đặc biệt khi món ăn được lựa chọn là hải sản có giá trị cao.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà hàng không đặt nặng chuyện khách ăn nhiều hay ít. Cách phản hồi hài hước, gần gũi của nhân viên đã giúp sự việc trở thành một câu chuyện thú vị thay vì gây ra những tranh cãi không cần thiết.

Dù chưa có thông tin cụ thể về thời gian dùng bữa hay kích thước của số cua mà vị khách đã ăn, con số gần 100 con vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Song điều đọng lại sau câu chuyện không chỉ là sức ăn hiếm thấy của một thực khách, mà còn là tinh thần phục vụ thoải mái của nhà hàng: Đã kinh doanh buffet thì hãy để khách tận hưởng bữa ăn của mình.