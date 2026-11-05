Người đàn ông 74 tuổi đi lạc ở Quảng Ngãi đã về với gia đình

Tối 4/11, Công an xã Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã phối hợp với Công an xã Sơn Tịnh tìm kiếm, tiếp nhận và đưa một người đàn ông lớn tuổi đi lạc trở về địa phương an toàn, đồng thời liên hệ gia đình đến đón ngay trong đêm.

Trước đó, Công an xã Trà Bồng nhận được thông tin từ Công an xã Sơn Tịnh về trường hợp một công dân trú tại thôn Tây Bắc, xã Trà Bồng, bị đi lạc xuống địa bàn xã Sơn Tịnh.

Công an xã Trà Bồng đã đưa ông Biên trở về địa phương an toàn. Ảnh: CA. ↵

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Bồng đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến xã Sơn Tịnh để đón công dân.

Người đi lạc được xác định là ông Hồ Quảng Biên (SN 10/8/1952), trú tại thôn Tây Bắc, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tịnh đã đưa ông về trụ sở để chăm sóc, hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an xã Trà Bồng đã đưa ông Biên trở về địa phương an toàn và nhanh chóng thông báo cho gia đình đến đón trong đêm.

Việc làm kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an hai địa phương góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, thể hiện tinh thần tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với Nhân dân.