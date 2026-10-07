Người đàn ông 73 tuổi rời nhà 2 ngày, công an kịp thời phát hiện tại cầu Rào 2 lúc nửa đêm

Ngày 7/10, theo tin từ Công an TP. Hải Phòng, Công an Hưng Đạo kịp thời ngăn chặn người đàn ông có ý định tiêu cực tại cầu Rào 2.

Theo đó khoảng 23h30’ đêm 3/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực cầu Rào 2, lực lượng Công an phường Hưng Đạo, Công an TP. Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn thành công một người đàn ông có ý định tự tử, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Công an bàn giao ông S. cho gia đình. Ảnh: CA.↵

Cụ thể, Tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đang có ý định nhảy xuống sông Lạch Tray để tự tử.

Ngay lập tức, các chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng tiếp cận, khuyên can, trấn an tâm lý và đưa người này về khu vực an toàn.

Qua quá trình thăm hỏi và xác minh nhanh, danh tính người này được làm rõ là ông T.T.S (sinh năm 1953, trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng).

Được biết, do mâu thuẫn gia đình, ông Sản đã rời khỏi nhà từ ngày 1/10 cho đến thời điểm được lực lượng Công an phường phát hiện.

Ngay sau khi ổn định tâm lý cho ông T.T.S, Công an phường Hưng Đạo đã nhanh chóng liên hệ với người thân, bàn giao để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.