Người đàn ông 72 tuổi phát hiện ung thư bàng quang, u mọc chi chít từ dấu hiệu nhiều người chủ quan

Ung thư bàng quang tái phát, từ 1-2 nốt u thành chùm u chi chít

Ông Thản từng phẫu thuật cắt u bàng quang tại một bệnh viện vào năm 2021. Khoảng một tháng trước, ông đi tiểu ra máu nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết tiểu máu là một trong những dấu hiệu thường gặp của bệnh lý bàng quang, trong đó có ung thư.

Bác sĩ Liên chỉ định nội soi bàng quang để đánh giá tổn thương. Kết quả ban đầu ghi nhận khoảng 1-2 nốt u, chưa thấy hình ảnh tổn thương lan rộng trong lòng bàng quang. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u qua niệu đạo (TURBT), vừa loại bỏ khối u vừa lấy mẫu bệnh phẩm để đánh giá giải phẫu bệnh, từ đó lựa chọn hướng điều trị tiếp theo.

Tuy nhiên, khi người bệnh được đưa vào phòng mổ và gây mê để kiểm tra toàn bộ bàng quang, bác sĩ phát hiện nhiều búi u mọc dày đặc, lan rộng trong lòng bàng quang. Tổn thương xuất hiện ở nhiều vị trí, cho thấy bệnh đã tiến triển và xâm lấn rộng, không còn phù hợp với việc cắt từng khối u để bảo tồn bàng quang.

Kết quả nội soi phát hiện u chi chít, lan rộng trong bàng quang người bệnh. Ảnh: BVCC

Ung thư bàng quang lan rộng, bác sĩ phải cắt toàn bộ cơ quan

Trước tình trạng này, êkíp quyết định dừng phương án ban đầu, hội chẩn cùng TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa và tư vấn người bệnh chuyển sang phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang để loại bỏ cơ quan đang mang tổn thương ung thư, hạn chế nguy cơ bệnh tiếp tục phát triển.

Sau khi cắt bàng quang, bác sĩ sẽ tạo một bàng quang mới từ đoạn ruột để thay thế chức năng chứa nước tiểu.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ. Sau mổ, người bệnh hồi phục ổn định và được xuất viện sau 3 ngày.

Ung thư bàng quang được tái tạo bằng ruột non

Sau khi loại bỏ bàng quang bệnh, thay vì đưa đường tiểu ra thành bụng khiến người bệnh phải mang túi chứa nước tiểu bên ngoài cơ thể, êkíp tiếp tục tạo một bàng quang mới từ chính ruột non của bệnh nhân.

PGS Chuyên tách khoảng 40 cm hồi tràng khỏi đường tiêu hóa rồi khâu tạo thành một túi chứa nước tiểu. Phần ruột còn lại được nối lại để khôi phục lưu thông tiêu hóa.

Bàng quang mới được nối với niệu quản để tiếp nhận nước tiểu từ hai thận và nối với niệu đạo, tạo đường thoát nước tiểu qua đường tự nhiên. Ống thông được đặt tạm thời để dẫn lưu trong thời gian các miệng nối lành.

So với phương pháp dẫn lưu nước tiểu ra da phải sử dụng túi chứa bên ngoài, kỹ thuật này giúp người bệnh có một túi chứa nước tiểu nằm hoàn toàn trong cơ thể và duy trì đường tiểu qua niệu đạo, gần với giải phẫu tự nhiên hơn.

Ung thư bàng quang có thể tái phát, cần cảnh giác với tiểu máu

Theo TS.BS Lê Phúc Liên, ung thư bàng quang thường biểu hiện bằng tiểu máu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc chỉ phát hiện qua xét nghiệm. Một số người bệnh có thể kèm tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, đau vùng hạ vị nên dễ bỏ qua hoặc nhầm với những bệnh lý đường tiết niệu khác.

Bệnh có nguy cơ tái phát cao, do đó người bệnh sau điều trị cần được theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Mức độ bệnh và phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng, vị trí, kích thước khối u, độ mô học và mức độ xâm lấn.

Bác sĩ Liên khuyến cáo mỗi người không nên chủ quan khi xuất hiện tiểu máu dù chỉ xảy ra một lần hoặc tự hết sau đó. Người từng mắc ung thư bàng quang cần tuân thủ lịch tái khám, nội soi và các xét nghiệm theo chỉ định để phát hiện sớm tổn thương tái phát.

Việc phát hiện và điều trị ung thư bàng quang ở giai đoạn sớm có thể giúp tăng cơ hội kiểm soát bệnh và lựa chọn được nhiều phương án điều trị hơn.