Một người đàn ông 70 tuổi tại Chiết Giang (Trung Quốc) gây chú ý khi cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người phụ nữ 36 tuổi, kém ông 34 tuổi. Đáng nói, màn cầu hôn được tổ chức khá náo nhiệt cùng những lời hứa về nhà cửa, vàng và sính lễ hậu hĩnh. Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh sự chênh lệch tuổi tác và mục đích thực sự của cuộc hôn nhân.

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Nhân vật chính là một người đàn ông 70 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi. Khoảng cách tuổi tác lên đến 34 năm khiến mối quan hệ của cả hai trở thành tâm điểm chú ý. Thậm chí, nhiều người nhận xét người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả cha của cô dâu.

Trong đoạn video được lan truyền, người đàn ông xuất hiện với diện mạo chỉn chu trong bộ vest lịch sự, trên tay cầm một bó hoa lớn. Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và những người xung quanh, ông quỳ một gối để ngỏ lời cầu hôn người phụ nữ. Không khí buổi cầu hôn vô cùng náo nhiệt với những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ.

Đứng trước hành động lãng mạn của người đàn ông, người phụ nữ tỏ ra khá ngại ngùng và xúc động. Cô chậm rãi đưa tay đón nhận bó hoa, trong khi người đàn ông không giấu được vẻ vui mừng sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý. Những người bạn có mặt tại đó cũng liên tục cổ vũ, khuyến khích cả hai trao nhau cái ôm tình cảm.

Đáng chú ý, câu chuyện càng thu hút sự quan tâm khi những thông tin về hoàn cảnh kinh tế của người đàn ông được tiết lộ. Theo bài đăng, thời trẻ, ông từng làm việc trong khu vực công. Sau khi nghỉ hưu, thay vì dành toàn bộ thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn, người đàn ông quyết định chuyển hướng sang kinh doanh.

Nhờ hoạt động kinh doanh thuận lợi, ông được cho là đã tích lũy khối tài sản đáng kể, sở hữu ba căn nhà được trang hoàng tiện nghi cùng một chiếc ô tô hạng sang có giá trị lên đến hàng triệu nhân dân tệ.

Không chỉ có điều kiện kinh tế, người đàn ông còn thể hiện sự hào phóng trong quá trình cầu hôn. Ông tuyên bố sẽ tặng người phụ nữ một căn nhà làm tài sản riêng trước hôn nhân nếu cô đồng ý kết hôn. Bên cạnh đó, ông cũng chuẩn bị ba món vàng cùng một khoản sính lễ để thể hiện thành ý.

Trong ngày cầu hôn, người đàn ông còn cầm micro và tự tin bày tỏ tình cảm với người phụ nữ: "Cô gái trẻ, cô sẽ không hối hận vì đã đi theo tôi. Những ngày tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước!".

Trước những lời hứa và hành động tình cảm của bạn đời lớn tuổi, người phụ nữ tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Cả hai sau đó còn trao nhau những cử chỉ thân mật trước sự chứng kiến của mọi người. Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông đã có hai con gái trưởng thành và đều lập gia đình riêng. Trong khi đó, người phụ nữ 36 tuổi hiện chưa có con. Khả năng cả hai có thêm con trong tương lai cũng được đề cập, song chưa có thông tin cụ thể.

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, cuộc hôn nhân có khoảng cách tuổi tác đặc biệt này lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn về động cơ của người phụ nữ, cho rằng điều khiến cô lựa chọn người đàn ông lớn tuổi có thể không đơn thuần xuất phát từ tình cảm.

Một số bình luận bày tỏ sự khó hiểu: "Cô gái này thực sự nhìn thấy điều gì ở một người đàn ông đã 70 tuổi?", "Khoảng cách 34 tuổi là điều không dễ dàng để vượt qua. Liệu tình cảm có phải lý do duy nhất?", "Có lẽ điều kiện kinh tế của ông ấy mới là yếu tố khiến cô gái quyết định kết hôn".

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng đây là lựa chọn cá nhân của hai người trưởng thành và không nên vội vàng phán xét. Với khối tài sản tích lũy được sau nhiều năm làm việc, người đàn ông hoàn toàn có quyền tìm kiếm một người bạn đời để cùng chia sẻ cuộc sống. Trong khi đó, người phụ nữ cũng có quyền lựa chọn người khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an toàn.

Một số ý kiến còn nhận định, với sự bảo đảm về kinh tế cùng cách thể hiện tình cảm hào phóng, người phụ nữ có thể sẽ có cuộc sống sung túc sau khi kết hôn. Tuy nhiên, cũng có những bình luận bày tỏ lo ngại về tương lai của mối quan hệ khi hai người có sự khác biệt đáng kể về tuổi tác, sức khỏe và quan điểm sống.

Thực tế, những cuộc hôn nhân có khoảng cách tuổi tác lớn không phải chuyện hiếm, nhưng vẫn thường trở thành chủ đề gây tranh luận trong dư luận. Bên cạnh tình cảm, các yếu tố như tài chính, sức khỏe, trách nhiệm gia đình và sự khác biệt giữa các thế hệ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hôn nhân.

Dẫu vậy, những thông tin hiện được chia sẻ chủ yếu xoay quanh màn cầu hôn và điều kiện kinh tế của người đàn ông. Chưa có đủ cơ sở để khẳng định động cơ thực sự khiến người phụ nữ lựa chọn cuộc hôn nhân này. Sau cùng, sự bền vững của một mối quan hệ không chỉ được quyết định bởi tuổi tác hay tài sản, mà còn nằm ở sự thấu hiểu, tôn trọng và trách nhiệm mà cả hai dành cho nhau.