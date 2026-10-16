Người đàn ông 68 tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang cho biết, bệnh nhân tử vong do tay chân miệng là ông N.C.T., 68 tuổi, trú tại phường Rạch Giá, được chẩn đoán tay chân miệng độ 4, ngày thứ 3 của bệnh, biến chứng viêm cơ tim tối cấp. Kết quả xét nghiệm dương tính với Enterovirus 71 (EV71), chủng virus có nguy cơ gây bệnh nặng.

CDC An Giang thông tin, các địa phương ghi nhận số ca mắc cao gồm Chợ Mới với 788 ca, Long Xuyên 613 ca, Châu Phú 553 ca và Châu Thành 406 ca. So với cùng kỳ năm trước, số mắc tay chân miệng tăng tại hầu hết địa bàn trong tỉnh.

Biểu đồ số ca mắc Tay chân miệng tính đến cuối tháng 9/2026 tại địa bàn tỉnh An Giang so với cùng kỳ năm 2025, đường trung bình 5 năm. Biểu đồ do CDC An Giang cung cấp.

Theo CDC An Giang, diễn biến bệnh tay chân miệng trong năm 2026 có nhiều thời điểm đáng chú ý. Số ca mắc ở mức cao từ những tuần đầu năm, sau đó giảm rồi tăng dần từ tuần thứ 8. Bệnh tay chân miệng đạt đỉnh vào tuần thứ 23 với 224 ca mắc. Đến thời điểm cuối tháng 9, số ca mắc đang có xu hướng giảm, song tổng số ca từ đầu năm vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Về xét nghiệm, ngành Y tế An Giang đã gửi 126 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp mắc bệnh từ độ 2b trở lên. Kết quả ghi nhận 62 mẫu dương tính với EV71, chiếm 49%; 37 mẫu âm tính và 27 mẫu dương tính với các chủng Enterovirus khác.

Ngành Y tế An Giang nhận định năm 2026 có nguy cơ trở thành năm dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, với số ca mắc vượt mức năm 2025. Dù chưa đến thời kỳ cao điểm, một số địa phương đã ghi nhận số mắc tăng cao. EV71 đang chiếm phần lớn trong các mẫu xét nghiệm dương tính, nguy cơ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng.

Trạm Y tế xã Chợ Vàm, An Giang tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng cho phụ huynh. Ảnh: Minh Hải.

PGS.TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang lưu ý, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch, tăng cường giám sát các ổ dịch trong cộng đồng và thường xuyên đánh giá nguy cơ tại từng địa phương. Công tác điều tra, xử lý ổ dịch được yêu cầu triển khai kịp thời, chú trọng những nơi ghi nhận ca bệnh từ độ 2b trở lên.

Các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống bệnh, tập trung vào trường mầm non, tiểu học, nhà trẻ và các điểm giữ trẻ. Ngành Y tế cũng thiết lập các điểm giám sát dựa vào sự kiện trong cộng đồng, chú trọng thông tin từ trường học, cơ sở giáo dục mầm non, điểm giữ trẻ và phòng khám tư để phát hiện sớm ca mắc hoặc nghi mắc, kịp thời triển khai biện pháp ngăn dịch lây lan.

Bên cạnh đó, cán bộ y tế xã, phường, đặc khu được tập huấn về giám sát bệnh, xác định và xử lý ổ dịch, sử dụng hóa chất khử khuẩn, hướng dẫn pha hóa chất và truyền thông phòng bệnh. Ngành Y tế An Giang phối hợp với ngành GD-ĐT cung cấp kiến thức nhận biết, phát hiện sớm tay chân miệng và phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho giáo viên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.