Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ những dấu hiệu người Việt dễ bỏ qua

Ung thư phổi di căn được phát hiện từ triệu chứng đau đầu, chóng mặt

Bệnh nhân L.V.T. (68 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ trong tình trạng thường xuyên chóng mặt, đau đầu âm ỉ và sốt nhẹ. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, các triệu chứng đã kéo dài khoảng 2 tuần trước khi đi khám. Ban đầu, bệnh nhân sốt nhẹ, nhiệt độ dao động từ 37,5-38 độ C, kèm ho khan ít.

Khoảng 3 ngày trước khi đến cơ sở y tế, các triệu chứng thần kinh trở nên rõ rệt hơn. Những cơn đau đầu âm ỉ xuất hiện liên tục, tình trạng chóng mặt tăng lên, đặc biệt khi đứng dậy hoặc đi lại. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm và mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhưng không đi khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.

Ban đầu, trước các biểu hiện sốt nhẹ, ho khan và bệnh lý hô hấp mạn tính, bác sĩ nghĩ đến khả năng viêm phổi trên nền COPD. Tuy nhiên, tình trạng đau đầu và chóng mặt kéo dài, tăng dần khiến các bác sĩ phải tìm kiếm những nguyên nhân khác, trong đó có các tổn thương thần kinh cần được đánh giá chuyên sâu.

Ảnh minh họa.

Phát hiện khối u lớn ở phổi và nhiều tổn thương di căn

Để xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ chuyên khoa Thần kinh chỉ định bệnh nhân thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy tổn thương gợi ý ung thư di căn não. Trong khi đó, phim chụp CT lồng ngực phát hiện một khối u lớn ở phổi và các nốt tổn thương rải rác ở phổi đối diện.

Bệnh nhân đồng thời được làm xét nghiệm máu và kiểm tra chức năng gan, thận. Kết hợp các triệu chứng lâm sàng với kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân có ung thư phổi di căn nhiều vị trí, gồm não, phổi đối diện và hạch ổ bụng.

Sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định sinh thiết khối u phổi để xác định loại tế bào ung thư, đồng thời làm xét nghiệm gen nhằm tìm kiếm các đột biến có thể phù hợp với phương án điều trị nhắm trúng đích. Các bác sĩ cũng xây dựng kế hoạch kiểm soát triệu chứng, chăm sóc toàn diện, ổn định đường huyết và huyết áp, đồng thời chuyển bệnh nhân đến cơ sở tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Những dấu hiệu dễ bị nhầm với bệnh thông thường

BSCKI. Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa Thần kinh, Phòng khám Đa khoa Medllatec Tây Hồ, cho biết trường hợp bệnh nhân L.V.T. cho thấy các biểu hiện ban đầu của bệnh lý nghiêm trọng có thể không đặc hiệu, dễ bị nhầm với những vấn đề sức khỏe thông thường.

Trong thực tế lâm sàng, không ít người tự nhận định nguyên nhân gây bệnh dựa trên các triệu chứng như ho rải rác, sốt nhẹ về chiều, đau đầu hoặc chóng mặt. Những biểu hiện này đôi khi bị cho là do thay đổi thời tiết, tuổi tác hoặc rối loạn tiền đình.

Theo bác sĩ, tâm lý chủ quan có thể khiến người bệnh tự mua thuốc giảm đau, thuốc bổ não hoặc thuốc ho để điều trị tại nhà mà không được thăm khám. Việc tự dùng thuốc có thể làm giảm triệu chứng tạm thời nhưng không giải quyết được nguyên nhân gây bệnh, đồng thời khiến người bệnh trì hoãn việc phát hiện và điều trị bệnh lý tiềm ẩn.

Ai cần chú ý nguy cơ ung thư phổi?

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ cao cần quan tâm hơn đến sức khỏe hô hấp, đặc biệt là người hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm và người mắc bệnh phổi mạn tính như COPD, viêm phế quản mạn. Những người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, các tác nhân độc hại trong môi trường cũng cần chủ động đánh giá nguy cơ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân như ho dai dẳng, ho ra máu, sốt kéo dài, đau tức ngực. Đặc biệt, đau đầu âm ỉ, chóng mặt tăng dần hoặc mất thăng bằng khi đi lại cần được thăm khám, nhất là khi đi kèm các triệu chứng toàn thân hoặc tiền sử bệnh lý đáng chú ý.

Bên cạnh đó, người dân nên khám sức khỏe định kỳ và trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát ung thư phổi nếu thuộc nhóm nguy cơ phù hợp. Việc lựa chọn phương pháp và thời điểm tầm soát cần căn cứ vào tuổi, tiền sử hút thuốc, tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự điều trị tại nhà.