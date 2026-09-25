Người đàn ông 66 tuổi đột quỵ lúc rạng sáng: Dấu hiệu nhiều người Việt tuyệt đối không được bỏ qua

Đột quỵ giờ thức giấc, tắc 2 mạch máu não

Gia đình cho biết khoảng 5 giờ sáng, ông Sang (66 tuổi) thức giấc, cảm thấy nửa người bên trái hơi yếu nên nằm nghỉ thêm. Hai giờ sau, người bệnh yếu nhiều hơn ở tay chân trái, miệng méo, nói đớ. Người nhà lập tức đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cơ sở P. Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình cũ.

BS.CKI Nguyễn Vinh Quang, khoa Cấp cứu, cho biết khi tiếp nhận, sức cơ tay và chân trái của người bệnh chỉ 1/5, trong khi bên phải đạt 5/5. Người bệnh tỉnh, gọi hỏi còn đáp ứng nhưng chỉ trả lời được từng từ, không nói được câu dài, miệng méo một bên, nhân trung lệch phải.

Người bệnh được chỉ định chụp CT sọ não khẩn cấp bằng hệ thống CT 1975 lát cắt. Hình ảnh ghi nhận vùng giảm đậm độ tại một số vị trí bán cầu não phải, cho thấy nhu mô não đã bắt đầu bị thiếu máu, phù hợp tổn thương nhồi máu não cấp.

Trên CT mạch máu não, các bác sĩ ghi nhận tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong và động mạch não giữa phải, phù hợp với các triệu chứng lâm sàng của người bệnh.

Ảnh minh họa.

Lấy cục huyết khối dài 10 cm, tái thông hoàn toàn

Để mở đường cho dòng máu trở lại não, ê-kíp sử dụng bóng nong đoạn tắc ở gốc động mạch cảnh trong phải, tạo đường đưa dụng cụ vào sâu hơn. Hệ thống ống thông hút huyết khối sau đó được đưa đến vị trí tắc.

Các bác sĩ áp dụng kỹ thuật Solumbra, kết hợp hút và kéo để lấy huyết khối ra khỏi lòng mạch. Mục tiêu là loại bỏ huyết khối, đồng thời khôi phục dòng máu lên não trong thời gian sớm nhất.

Sau khi lấy ra cục huyết khối dài khoảng 10 cm, ê-kíp lập tức chụp DSA kiểm tra. Hình ảnh cho thấy dòng máu đã lưu thông trở lại hoàn toàn, mức độ tái thông đạt mTICI 3, tương ứng tái thông hoàn toàn.

Sau 90 phút can thiệp, người bệnh được chuyển đến khoa Gây mê Hồi sức để tiếp tục theo dõi sát. Chỉ một ngày sau, ông tỉnh táo, nói chuyện, tự đi lại và sinh hoạt gần như bình thường. Hai ngày sau can thiệp, người bệnh được xuất viện.

Đột quỵ giờ thức giấc vẫn có thể điều trị tái thông

BS.CKII Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp Thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp cho biết, đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả trong lúc ngủ. Khi thức dậy phát hiện đột ngột méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức, người nhà cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt, không chờ triệu chứng tự cải thiện.

Mỗi phút trì hoãn có thể khiến thêm nhiều tế bào não bị tổn thương, làm giảm cơ hội phục hồi và tăng nguy cơ để lại di chứng thần kinh.

Trường hợp của ông Sang cho thấy đột quỵ giờ thức giấc vẫn có thể được đánh giá để lựa chọn phương án tái tưới máu phù hợp. Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu đột quỵ sau khi ngủ dậy, gia đình không nên chờ đợi mà cần đưa người bệnh đi cấp cứu càng sớm càng tốt.