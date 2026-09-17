Người đàn ông 64 tuổi đột quỵ được cứu bằng 3 kỹ thuật liên tiếp

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời và thực hiện liên tiếp các kỹ thuật can thiệp hiện đại, giúp tái thông mạch máu não, ổn định sức khỏe cho một nam bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân H.A.S (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng nhồi máu não cấp. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân vẫn còn trong “thời gian vàng” điều trị đột quỵ. Ê-kíp nhanh chóng triển khai điều trị tiêu sợi huyết, đồng thời can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học nhằm tái thông mạch máu não bị tắc.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện động mạch cảnh của bệnh nhân bị hẹp khít. Đây là mạch máu lớn có nhiệm vụ đưa máu lên não; tình trạng hẹp nặng có thể cản trở dòng máu và làm gia tăng nguy cơ tái phát đột quỵ.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia can thiệp mạch, ê-kíp quyết định đặt stent động mạch cảnh ngay trong cùng phiên can thiệp. Kỹ thuật này giúp cải thiện lưu lượng máu lên não, hạn chế nguy cơ tái tắc mạch và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi.

Các bác sĩ thực hiện liên tiếp các kỹ thuật hiện đại, giúp tái thông mạch máu não. Ảnh: BVCC

Nhờ được phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện kịp thời và thực hiện liên tiếp các biện pháp tái thông mạch, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, đột quỵ có thể xảy ra đột ngột, gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Khả năng cứu sống và phục hồi phụ thuộc nhiều vào thời gian người bệnh được tiếp cận cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.

Các bác sĩ cảnh báo một số dấu hiệu đột quỵ thường gặp gồm: méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói khó, nói ngọng, đột ngột nhìn mờ hoặc mất thăng bằng.

Khi phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người dân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, điều trị đột quỵ, không chờ triệu chứng tự hết để tránh bỏ lỡ thời gian vàng để can thiệp hiệu quả.