Người đàn ông 60 tuổi xem 1.207 bộ phim trong 1 năm

Một người đàn ông 60 tuổi tại Mỹ khiến nhiều người kinh ngạc khi dành trọn một năm để đến rạp xem phim, với tổng cộng 1.207 bộ phim được thưởng thức trong vòng 12 tháng. Thành tích này không chỉ giúp ông xác lập kỷ lục Guinness thế giới mà còn thu hút sự chú ý bởi bí quyết tiết kiệm chi phí vô cùng đặc biệt.

Theo thông tin từ Guinness World Records, nhân vật lập nên thành tích ấn tượng này là Glenwood Hoskin Jr., một người đàn ông đã nghỉ hưu, sinh sống tại bang Pennsylvania (Mỹ). Bắt đầu thử thách từ tháng 4/2024, ông dành trọn 12 tháng tiếp theo để chinh phục mục tiêu xem được nhiều phim nhất tại rạp chiếu trong vòng một năm.

Kết quả, đến tháng 4/2025, Glenwood Hoskin Jr. đã xem tổng cộng 1.207 bộ phim, tương đương trung bình 3,3 suất chiếu mỗi ngày. Con số này chính thức phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về Zachariah Swope, một người đàn ông Mỹ từng xem 777 bộ phim trong một năm.

Chia sẻ về động lực thực hiện thử thách, Glenwood cho biết ông vốn có niềm đam mê với âm nhạc và điện ảnh từ khi còn nhỏ. Sau khi nghỉ hưu, ông tình cờ biết đến hai hạng mục kỷ lục liên quan đến việc xem phim tại rạp, trong đó có thử thách xem nhiều bộ phim nhất trong một năm. Với tính cách yêu thích chinh phục những mục tiêu mới, ông quyết định nghiêm túc thực hiện thử thách này.

Để duy trì cường độ xem phim dày đặc, Glenwood phải dành thời gian nghiên cứu lịch chiếu mỗi ngày, từ đó sắp xếp những suất phim phù hợp để có thể thưởng thức nhiều tác phẩm nhất. Ban đầu, ông dự định hoàn thành mục tiêu trước mùa đông nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, thời tiết thuận lợi đã giúp hành trình của ông diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.

Về sở thích cá nhân, Glenwood tiết lộ ông đặc biệt yêu thích những bộ phim hoạt hình có thời lượng ngắn và các tác phẩm hài nhẹ nhàng. Không chỉ đơn thuần là thưởng thức điện ảnh, người đàn ông 60 tuổi còn xem việc đến rạp như một hoạt động giao lưu xã hội. Ông cảm thấy vui khi được trò chuyện với nhân viên rạp chiếu, đồng thời hòa mình vào không khí cùng cười, cùng chia sẻ cảm xúc với những khán giả khác.

Theo Glenwood, trải nghiệm cộng đồng và cảm giác cùng thưởng thức một bộ phim trên màn ảnh rộng là điều mà các nền tảng xem phim trực tuyến khó có thể thay thế.

Đáng chú ý, trước thắc mắc về khoản tiền phải bỏ ra để duy trì thói quen xem phim gần như mỗi ngày, Glenwood cũng tiết lộ bí quyết quản lý chi phí khá hiệu quả. Thay vì liên tục mua vé lẻ, ông đăng ký gói xem phim không giới hạn của một hệ thống rạp, với mức phí khoảng 28 USD/tháng (tương đương khoảng 900.000 đồng).

Bên cạnh đó, ông còn chủ động mang theo đồ ăn từ nhà để sử dụng trong những khoảng nghỉ giữa các suất chiếu, thay vì mua thực phẩm tại rạp với mức giá cao hơn. Thậm chí, trong thời gian chờ suất phim tiếp theo, Glenwood tranh thủ đi bộ quanh khu vực rạp để vận động.

Câu chuyện của người đàn ông 60 tuổi không chỉ gây ấn tượng bởi con số 1.207 bộ phim mà còn cho thấy niềm đam mê có thể trở thành động lực để con người chinh phục những mục tiêu tưởng chừng khó tin. Ở tuổi nghỉ hưu, Glenwood đã tìm được niềm vui riêng, biến rạp chiếu phim thành điểm đến quen thuộc và viết nên một dấu ấn đặc biệt trong hành trình gắn bó với điện ảnh.