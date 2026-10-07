Người đàn ông 57 tuổi nhập viện cấp cứu sau bữa tối, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, người bệnh được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid và suy tim.

Khoa Cấp cứu lập tức phối hợp Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch hội chẩn và chuyển người bệnh vào phòng DSA để chụp, can thiệp mạch vành. Kết quả chụp ghi nhận nhiều tổn thương ở hệ động mạch vành.

Ê-kíp đã can thiệp tổn thương bằng nong bóng và bóng phủ thuốc. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành được khôi phục, người bệnh thoát cửa tử trong gang tấc.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim được can thiệp DSA. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp khác là bà V.T.L.D. (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Buổi sáng sau khi thức dậy, bà D. đột ngột đau nhói vùng ngực trái, khó thở và mệt nhiều. Người bệnh uống thuốc nhưng triệu chứng không thuyên giảm nên được gia đình đưa đến bệnh viện.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp DSA phát hiện động mạch liên thất trước của người bệnh hẹp rất nặng, lên tới 95-99%, động mạch mũ hẹp khoảng 40-50%.

Các bác sĩ tiến hành nong vị trí tổn thương, xử trí tình trạng tắc dòng chảy xảy ra trong quá trình can thiệp, sau đó đặt một stent vào động mạch liên thất trước. Sau can thiệp, tình trạng đau ngực, khó thở của người bệnh giảm rõ rệt. Bà tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch.

Theo BS.CKI. Hồ Văn Mót, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, tình trạng nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và có thể xảy ra bất kỳ khi nào, đặc biệt với nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Bác sĩ Hồ Văn Mót cho biết, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi một vùng cơ tim bị giảm nghiêm trọng hoặc tắc nghẽn, khiến cơ tim không được cung cấp đủ oxy, từ đó có nguy cơ tổn thương và hoại tử.

Đây là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, trong đó thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời, chẩn đoán nhanh và tái thông động mạch vành khi có chỉ định có thể giúp khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim đang thiếu máu, hạn chế diện tích tổn thương và giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, biểu hiện thường gặp của nhồi máu cơ tim là đau hoặc cảm giác đè nặng, bóp nghẹt ở vùng ngực. Cơn đau có thể kéo dài và không giảm khi nghỉ ngơi, đồng thời lan lên vai, cánh tay, lưng, cổ hoặc hàm. Một số người bệnh có thể xuất hiện khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt, choáng váng hoặc mệt lả.

"Người bệnh không nên chủ quan khi xuất hiện đau hoặc cảm giác đè nặng vùng ngực, đặc biệt khi kéo dài hoặc đi kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng, mệt lả. Với người có tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc đã có bệnh lý tim mạch, mức độ cảnh giác càng phải cao", bác sĩ Mót khuyến cáo.

Bác sĩ lưu ý, nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch mà có thể xuất hiện đột ngột ngay trong lúc đang sinh hoạt, làm việc hoặc nghỉ ngơi bình thường. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh không nên tự dùng thuốc hoặc cố gắng chịu đựng, chờ triệu chứng tự thuyên giảm. Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch để được thăm khám, làm các xét nghiệm và chẩn đoán cần thiết.

Ảnh minh họa.

Nhồi máu cơ tim cấp rất đa dạng, trong đó có một số yếu tố nguy cơ không thể thay đổi như tiền sử gia đình, giới tính hoặc tuổi tác. Tuy nhiên, vẫn có những nguyên nhân liên quan đến lối sống có thể thay đổi để giảm nguy cơ mắc phải nhồi máu cơ tim.

Theo đó, chúng ta cần kiểm soát huyết áp thường xuyên. Đối với hầu hết người trưởng thành, kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm một lần là cần thiết và thường xuyên hơn nếu có bệnh cao huyết áp.

Giảm mức cholesterol xấu trong máu bởi khi mỡ máu cao kết hợp với tăng huyết áp, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch thường xuất hiện ở mạch vành cung cấp máu cho tim, gây ra bệnh mạch vành. Để giảm nguy cơ này, cần giảm chất béo xấu trong chế độ ăn uống và sử dụng thuốc hạ mỡ máu theo sự chỉ định của bác sĩ.

Kiểm soát đường huyết vì tăng đường huyết làm tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim, vì lượng đường cao có thể gây hại cho các mạch máu và dây thần kinh tim. Do đó, việc kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống, thuốc và kiểm tra định kỳ là rất quan trọng đối với những người có bệnh tiểu đường.

Thừa cân và béo phì tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim. Giảm cân chỉ từ 3% đến 5% có thể giúp hạ mỡ máu, giảm đường huyết và huyết áp. Để đạt được điều này, cần áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, kiểm soát lượng calo tiêu thụ và tập thể dục đều đặn.

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ trực tiếp ảnh hưởng đến mỡ máu, huyết áp và mức đường trong máu.

Tập thể dục thường xuyên cũng rất tốt. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần với mức độ vừa phải giúp duy trì cân nặng hợp lý làm giảm nguy cơ phát triển các tình trạng khác có thể gây căng thẳng cho tim như huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường type 2.

Uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp, gây bất thường nhịp tim và tăng nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đã từng trải qua nhồi máu cơ tim vẫn tiếp tục uống rượu quá mức có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cao gấp đôi so với người không uống rượu.

Ngoài ra, một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa nhồi máu cơ tim là từ bỏ hút thuốc lá ngay từ hôm nay.

Hãy dành thời gian để thư giãn bằng cách sắp xếp công việc một cách hợp lý, tập thể dục, nghe nhạc, hoặc thực hành thiền để cải thiện tinh thần và sức khỏe. Hãy đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phòng ngừa nhồi máu cơ tim.