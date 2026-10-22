Người đàn ông 56 tuổi nhồi máu cơ tim cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Nhồi máu cơ tim có thể khởi phát bằng triệu chứng đau thượng vị

Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân T.V.T., 56 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, nhập viện vì đau vùng thượng vị.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, từng điều trị ung thư bàng quang bằng phương pháp cắt đốt và hóa trị nội thành bàng quang 6 chu kỳ. Đáng chú ý, tại thời điểm nhập viện, người bệnh không đau ngực, không khó thở – những triệu chứng thường khiến nhiều người nghĩ đến nhồi máu cơ tim.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nhận thấy triệu chứng đau thượng vị cần được đánh giá thêm, không nên vội quy kết là bệnh lý dạ dày. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bao gồm điện tim, men tim và siêu âm tim. Kết quả kiểm tra ban đầu chưa ghi nhận bất thường rõ ràng.

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Kiểm tra lại phát hiện dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp

Thay vì dừng lại ở kết quả ban đầu, các bác sĩ tiếp tục theo dõi diễn biến lâm sàng và kiểm tra lại điện tim, xét nghiệm men tim lần thứ hai. Lúc này, điện tim bắt đầu xuất hiện biến đổi, đồng thời men tim tăng, làm tăng nghi ngờ tổn thương cơ tim cấp.

Sau khi tổng hợp diễn tiến lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên nền tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Ngay sau khi xác định chẩn đoán, người bệnh được điều trị theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp và tiếp tục đánh giá để lên kế hoạch chụp mạch vành.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nhiều nhánh động mạch vành. Trong đó, động mạch liên thất trước hẹp lan tỏa khoảng 90–95%, động mạch mũ hẹp 60–70% và động mạch vành phải hẹp khoảng 70–80%.

Sau hội chẩn, ê-kíp bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành, đặt 2 stent phủ thuốc vào động mạch vành trái. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện, tiếp tục được theo dõi và điều trị nội khoa.

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng gây đau ngực điển hình

BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, đánh giá việc phát hiện nhồi máu cơ tim cấp qua triệu chứng đau thượng vị không điển hình cho thấy vai trò quan trọng của việc khai thác bệnh sử, thăm khám và theo dõi diễn biến người bệnh.

Trường hợp này cũng cho thấy kết quả kiểm tra ban đầu chưa ghi nhận bất thường rõ ràng không đồng nghĩa với việc có thể loại trừ hoàn toàn nhồi máu cơ tim. Khi triệu chứng và diễn biến lâm sàng còn nghi ngờ, bác sĩ có thể cần tiếp tục theo dõi và thực hiện các xét nghiệm phù hợp để xác định chẩn đoán.

Nhồi máu cơ tim có thể biểu hiện bằng đau hoặc khó chịu ở vùng ngực, nhưng một số người bệnh có triệu chứng không điển hình như đau thượng vị, buồn nôn, vã mồ hôi, khó thở hoặc mệt bất thường. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi xuất hiện triệu chứng mới, kéo dài hoặc diễn tiến bất thường, nhất là khi có các yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.