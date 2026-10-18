Người đàn ông 55 tuổi đau bụng dữ dội, bác sĩ sốc khi gắp ra thứ 'đáng sợ' dài 65cm

Một ngư dân 55 tuổi tại Bangladesh nhập viện muộn trong tình trạng thủng đại tràng nghiêm trọng do bị con lươn sống dài 65cm chui vào trực tràng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và có dấu hiệu viêm phúc mạc, một tình trạng nhiễm trùng màng bụng cực kỳ nguy hiểm.

Khi được bác sĩ gặng hỏi, người đàn ông mới thú nhận một con lươn đã chui qua quần áo rồi chui tọt vào trực tràng của ông trong chuyến đi đánh bắt cá một ngày trước đó. Tuy nhiên sau đó người đàn ông ngại không đi khám và hy vọng con lươn sẽ tự chui ra.

Ảnh X-quang vùng bụng của bệnh nhân. Mũi tên trắng chỉ vùng bóng khí bất thường và mũi tên đỏ chỉ vị trí con lươn. (Ảnh: Mokbul et al., Int. J. Surg. Case Rep., 2026)

Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng bụng cảnh báo ruột đã bị đâm thủng, nguy cơ nhiễm trùng tử vong rất cao.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Họ phát hiện một vết thủng dài 5cm ở đại tràng xíchma. Ngay sau đó, kíp mổ đã gắp ra một con lươn dài tới 65cm vẫn còn sống và đang ngọ nguậy.

Các bác sĩ ghi nhận trong báo cáo đăng trên tạp chí International Journal of Surgery Case Reports, hiện tượng nuốt hoặc nhét dị vật không hiếm gặp. Tuy nhiên, việc một động vật sống như con lươn tự đục thủng đường ruột lại là trường hợp cực kỳ hiếm.

Trước đó, vào năm 2015, tại Bangladesh từng xảy ra trường hợp một cậu bé suýt mất mạng vị bị lươn chui vào cổ họng.

Cậu bé trên câu được một sinh vật thuộc họ lươn và đã quyết định giữ nó bằng cách cắn vào giữa hai hàm răng. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi con lươn trôi vào miệng cậu bé và chui thẳng xuống cổ họng.

Người nhà cậu bé đã dùng đủ mọi cách để cố lôi con lươn ra nhưng không được và họ buộc phải đưa cậu bé tới bệnh viện Đại học y Dhaka.

Các bác sỹ đã kiểm tra cổ họng nhưng không thấy con lươn. Họ quyết định mở một cái lỗ ngay trước cổ cậu bé và đặt ống thở trực tiếp vào khí quản để cậu có thể thở được.

Sau 5 tiếng, các bác sỹ nhìn thấy đuôi con lươn cái lỗ trên và dùng kẹp lôi con lươn ra ngoài. Con lươn đã chết trước khi "thoát" ra khỏi cổ họng của cậu bé.