Người đàn ông 46 tuổi trở về từ châu Phi mắc sốt rét ác tính, suy đa tạng

Theo tiền sử bệnh lý, ông N. có tiền sử viêm gan B từ năm 2009 nhưng chưa điều trị. Trước đó, bệnh nhân trở về Việt Nam sau gần hai năm làm việc tại Congo (châu Phi). Khoảng một tháng trước khi nhập viện, anh thấy da và mắt vàng tăng dần, cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém. Khi về Việt Nam thăm khám, dù được bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi, bệnh nhân không tuân thủ mà tự mua thuốc nam uống trong 15 ngày.

Tối 6/10, gia đình phát hiện bệnh nhân bị ngã, mất ý thức nên lập tức đưa đi cấp cứu. Tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, theo dõi hôn mê gan trên nền viêm gan B. Do bệnh chuyển biến xấu, ông nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ chăm sóc cho nam bệnh nhân tại Trung tâm Hồi sức tích cực. Ảnh: BV

Khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan: rối loạn đông máu, tăng men gan, tăng bilirubin máu nặng và suy thận.

BS Võ Đức Linh, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ban đầu các biểu hiện lâm sàng dễ hướng tới biến chứng của bệnh lý gan mạn tính.

Tuy nhiên, việc khai thác kỹ yếu tố dịch tễ sống tại Congo kết hợp cùng biểu hiện lâm sàng đã giúp các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc sốt rét nặng.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác định bệnh nhân dương tính với Plasmodium falciparum - chủng ký sinh trùng sốt rét nguy hiểm nhất, có khả năng gây biến chứng nhanh và đe dọa tính mạng.

Theo BS Linh, ở những trường hợp sốt rét nặng, các biểu hiện tổn thương cơ quan như suy thận, tổn thương gan, rối loạn ý thức đôi khi che lấp các cơn sốt hay rét run thông thường. Thậm chí, việc người bệnh không sốt tại thời điểm thăm khám cũng không thể loại trừ khả năng mắc sốt rét.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân trở về từ các quốc gia có bệnh sốt rét lưu hành (đặc biệt là khu vực châu Phi) cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám nếu có các dấu hiệu bất thường như sốt, rét run, đau đầu, mệt mỏi hay vàng da.

Khi đi khám, người bệnh cần chủ động thông báo rõ lịch trình di chuyển, thời gian lưu trú và tiền sử dùng thuốc để bác sĩ định hướng chẩn đoán chính xác. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc trì hoãn việc điều trị, tránh nguy cơ bệnh tiến triển nặng đe dọa đến tính mạng./.