Người đàn ông 46 tuổi hôn mê, thở máy sau 15 ngày tự uống thuốc nam

Ngày 15/10, bác sĩ Võ Đức Linh, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) - cho biết các bác sĩ tại đây đang cấp cứu bệnh nhân L.V.N. (46 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) có tiền sử viêm gan B từ năm 2009 nhưng chưa được điều trị.

Trước khi trở về Việt Nam, người đàn ông có gần hai năm làm việc tại Congo, quốc gia châu Phi có bệnh sốt rét lưu hành. Trong thời gian này, bệnh nhân nhiều lần xuất hiện các cơn sốt, rét run, từng đi khám và sử dụng thuốc nhưng không rõ loại.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, ông N. bắt đầu vàng da, vàng mắt tăng dần, kèm mệt mỏi, ăn uống kém. Dù được bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi và điều trị, người bệnh không đồng ý mà tự mua thuốc nam uống trong khoảng 15 ngày.

Bệnh nhân bị sốt rét nguy hiểm. Ảnh: BVCC.

Tối 6/10, gia đình phát hiện ông N. ngã, rối loạn ý thức, gọi hỏi không đáp ứng nên đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy và điều trị theo hướng nhiễm khuẩn huyết, đồng thời theo dõi hôn mê gan trên nền viêm gan B. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thời điểm tiếp nhận tại Trung tâm Hồi sức tích cực, ông N. đang được an thần, thở máy, da và mắt vàng rõ, nước tiểu sẫm màu. Xét nghiệm ghi nhận rối loạn đông máu, tăng bilirubin, tăng men gan và suy thận, cho thấy tình trạng tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều cơ quan.

Khai thác kỹ tiền sử dịch tễ, các bác sĩ đặc biệt lưu ý việc bệnh nhân từng sống tại vùng lưu hành sốt rét và nhiều lần sốt, rét run không rõ nguyên nhân. Từ đó, ê-kíp chỉ định xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét. Kết quả dương tính với Plasmodium falciparum (P. falciparum), tác nhân có thể gây bệnh sốt rét nặng, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chia sẻ biến chứng sốt rét. Nguồn: BVCC.

Theo bác sĩ Linh, sốt rét lây truyền chủ yếu qua vết đốt của muỗi Anopheles cái mang ký sinh trùng. Bệnh thường gây sốt, rét run, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể nhưng không phải trường hợp nào cũng có biểu hiện điển hình.

Đặc biệt, sốt rét do P. falciparum có thể diễn biến nhanh, gây rối loạn ý thức, suy thận cấp, suy hô hấp, thiếu máu nặng, rối loạn đông máu và tổn thương nhiều cơ quan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Linh khuyến cáo, người từng sinh sống, làm việc tại vùng lưu hành sốt rét cần thông báo đầy đủ tiền sử dịch tễ khi đi khám, đặc biệt khi xuất hiện sốt, rét run hoặc mệt mỏi bất thường. Người dân không nên tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc hay trì hoãn thăm khám, bởi sốt rét do P. falciparum có thể nhanh chóng chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm.