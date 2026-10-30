Người đàn ông 45 tuổi đau họng sau khi ăn mì tôm, bác sĩ gắp ra thứ 'đáng sợ'

Ngày 30/10, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở Ninh Bình) cho biết các bác sĩ vừa nội soi lấy thành công lưỡi dao lam cắm xuyên hai thành thực quản của người đàn ông 45 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau họng khi đang ăn mì tôm. Sau khi được phát hiện có dị vật trong thực quản tại một phòng khám tư nhân, người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau họng, tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh.

Hình ảnh dị vật là lưỡi dao lam trên phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: Lê Đạt/Sài Gòn Giải Phóng

Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện một lưỡi dao lam nằm trong thực quản, đâm xuyên hai thành đối diện, gây tràn khí trung thất.

Các bác sĩ nhận định người bệnh bị thủng thực quản. Đây là tổn thương nguy hiểm bởi dịch tiêu hóa và vi khuẩn có thể tràn vào trung thất, gây viêm, áp xe, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bệnh viện tổ chức hội chẩn với sự tham gia của các chuyên khoa. Sau khi đánh giá hình ảnh tổn thương, các bác sĩ thống nhất lấy dị vật bằng nội soi dưới gây mê nội khí quản, đồng thời chuẩn bị phương án phẫu thuật nếu cần thiết.

Khó khăn lớn nhất là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu vào hai thành thực quản đối diện nhau. Vị trí này nằm ở đoạn thực quản hẹp, khiến không gian thao tác của bác sĩ bị hạn chế. Chỉ một động tác thiếu chính xác trong quá trình lấy dị vật cũng có thể khiến vết thủng rộng hơn.

Qua nội soi, bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20 cm làm tổn thương thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2 cm, trong đó một bên có lỗ thủng và hiện tượng thoát khí.

Bác sĩ lấy dị vật, đóng lỗ thủng thực quản cho bệnh nhân ngay trong đêm. Ảnh: VTC News

Các bác sĩ sử dụng clip đôi để khép mép lỗ thủng và đường rách lớp cơ, sau đó đặt thêm 9 clip đóng kín vùng niêm mạc. Việc xử lý đồng thời hai vị trí tổn thương nhằm ngăn dịch tiêu hóa tràn vào trung thất, đồng thời hạn chế nguy cơ hẹp thực quản về sau.

Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, kết thúc vào khoảng nửa đêm. Trong cùng cuộc gây mê, ê-kíp phẫu thuật tiếp tục mở thông dạ dày và hỗng tràng để hỗ trợ điều trị.

Theo bác sĩ, mở thông dạ dày giúp giải áp, hạn chế dịch và thức ăn trào ngược lên thực quản, trong khi đường mở thông hỗng tràng cho phép đưa thức ăn trực tiếp xuống ruột non. Nhờ đó, người bệnh được nuôi dưỡng mà không phải ăn qua đường miệng trong thời gian tổn thương thực quản hồi phục.

Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh dần ổn định, được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Theo các bác sĩ, thủng thực quản do dị vật sắc nhọn có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không ăn vội, hạn chế sử dụng điện thoại khi ăn. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật sắc nhọn, tuyệt đối không cố nuốt cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống hoặc tự móc họng lấy dị vật. Nếu xuất hiện đau họng, đau ngực, khó nuốt hoặc khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và xử trí.