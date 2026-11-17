Một người đàn ông 45 tuổi đã từ bỏ trà sữa, chuyển sang uống sinh tố trái cây và ăn hoa quả mỗi ngày với mong muốn bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, người này tiếp tục phải đối mặt với tình trạng sỏi thận tái phát. Bác sĩ cảnh báo, một số loại trái cây tưởng chừng lành mạnh nhưng có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi nếu sử dụng không đúng cách.

Theo chia sẻ của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường trên Facebook, ông từng tiếp nhận một bệnh nhân nam 45 tuổi làm công việc văn phòng. Năm ngoái, người này phải nhập viện cấp cứu giữa đêm vì những cơn đau dữ dội do sỏi thận.

Sau khi thăm khám, bác sĩ khuyên bệnh nhân ngừng sử dụng các loại đồ uống pha chế, đặc biệt là trà sữa, đồng thời tăng cường uống nước lọc.

Người đàn ông đã thực hiện theo lời khuyên. Tuy nhiên, thay vì trà sữa, anh chuyển sang uống sinh tố dâu tây, kiwi và các loại quả mọng vào mỗi buổi sáng. Buổi chiều, anh tiếp tục ăn bưởi.

Điều đáng nói, chưa đầy một năm sau, sỏi thận lại tái phát. Qua trường hợp này, bác sĩ cảnh báo không phải loại trái cây nào cũng phù hợp với người có nguy cơ mắc bệnh thận. Việc lựa chọn sai thực phẩm hoặc tiêu thụ quá nhiều có thể khiến nguy cơ hình thành sỏi tăng lên.

3 loại trái cây người có nguy cơ sỏi thận cần lưu ý

Khế

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khế là loại quả người mắc bệnh thận cần đặc biệt thận trọng. Loại quả này chứa hàm lượng oxalat cao. Đối với người suy giảm chức năng thận, độc tố trong khế có thể tích tụ do cơ thể không đào thải hiệu quả, gây ra các triệu chứng như nấc cụt, lú lẫn, co giật. Trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Quả khế

Dâu tây, mâm xôi và kiwi

Những loại trái cây này chứa tương đối nhiều oxalat. Người mắc sỏi canxi oxalat nếu ăn với số lượng lớn và thường xuyên có thể làm tăng nồng độ oxalat trong nước tiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi hình thành.

Bác sĩ cũng lưu ý không nên sử dụng quá nhiều loại quả này để xay thành sinh tố cô đặc và uống hằng ngày.

Bưởi chùm (grapefruit)

Một số nghiên cứu dịch tễ học ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ nước ép bưởi chùm và nguy cơ sỏi thận. Vì vậy, những người có tiền sử mắc bệnh cần chú ý lượng tiêu thụ, tránh sử dụng quá mức.

Quả anh đào

3 loại trái cây được khuyến nghị trong chế độ ăn phòng ngừa sỏi thận

Bên cạnh những loại quả cần hạn chế, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cũng đề cập một số trái cây có chứa thành phần hỗ trợ duy trì môi trường nước tiểu ít thuận lợi cho quá trình hình thành sỏi.

Anh đào chua

Anh đào chua chứa nhiều anthocyanin, quercetin và polyphenol, những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tạp chí Journal of Functional Foods cho thấy, việc sử dụng nước ép anh đào chua cô đặc giúp nồng độ axit uric trong máu của người tham gia giảm trung bình khoảng 19,2%.

Axit uric là yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành sỏi axit uric. Do đó, loại quả này có thể được cân nhắc trong chế độ ăn của người có nồng độ axit uric cao hoặc có nguy cơ mắc sỏi thận. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp điều trị bệnh.

Quả chanh.

Chanh

Chanh chứa axit citric, có thể góp phần làm tăng lượng citrate trong nước tiểu. Citrate có khả năng liên kết với canxi, qua đó hạn chế sự hình thành tinh thể canxi oxalat.

Việc bổ sung một lượng nước cốt chanh vừa phải vào nước lọc có thể là cách đơn giản để tăng lượng citrate trong chế độ ăn.

Cam

Cam chứa citrate và kali, góp phần hỗ trợ duy trì môi trường nước tiểu phù hợp, hạn chế điều kiện hình thành sỏi.

Thay vì sử dụng nước cam đóng chai hoặc các loại nước ép bổ sung nhiều đường, người tiêu dùng nên ưu tiên ăn cam tươi để hấp thụ cả chất xơ.

3 nguyên tắc quan trọng giúp phòng ngừa sỏi thận

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến nghị duy trì 3 thói quen sau:

Thứ nhất, uống đủ nước: Cần bổ sung đủ nước để lượng nước tiểu đạt ít nhất 2.000 ml mỗi ngày. Người thường xuyên vận động, làm việc trong môi trường nóng hoặc đổ nhiều mồ hôi cần chú ý bổ sung thêm nước.

Thứ hai, không tự ý cắt giảm canxi: Việc bổ sung canxi phù hợp từ sữa, sữa chua và thực phẩm có thể giúp canxi liên kết với oxalat trong đường ruột, hạn chế lượng oxalat được hấp thu vào cơ thể.

Thứ ba, hạn chế ăn mặn và đồ uống nhiều đường: Tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Trong khi đó, lượng đường fructose cao có thể làm tăng nồng độ axit uric và gây ảnh hưởng đến nguy cơ hình thành sỏi.

Các chuyên gia lưu ý, chế độ ăn phòng ngừa sỏi thận cần được điều chỉnh theo loại sỏi, chức năng thận và tình trạng sức khỏe của từng người. Người có tiền sử sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp.