Người đàn ông 42 tuổi nhồi máu cơ tim khi đang đưa con đi dạo

Theo chia sẻ của người đàn ông, thời điểm đó anh đau tức ngực, cảm giác như bị vật gì đó đè nặng, nghẹn cổ, đau lan sang cánh tay trái, kèm vã mồ hôi và lạnh tay. Nhận thấy cơn đau khác thường và ngày càng tăng, anh lập tức đi khám.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm, qua thăm khám và điện tim, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nên nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu, can thiệp tái thông động mạch vành.

Nhờ được xử trí sớm, dòng máu nuôi tim được khôi phục, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ can thiệp, điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

TS.BS Vũ Văn Bạ, Trưởng khoa Nội Tim mạch và Can thiệp cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt, bởi bệnh nhân còn trẻ, không hút thuốc, không có tiền sử tăng huyết áp hay tiểu đường. Tuy nhiên, người bệnh có tình trạng rối loạn mỡ máu, hơi thừa cân và mẹ từng bị nhồi máu cơ tim khoảng 10 năm trước.

BS Bạ khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ và đánh giá nguy cơ tim mạch. Người thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, mắc bệnh chuyển hóa hoặc có tiền sử gia đình có người mắc bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim nên chủ động thăm khám chuyên khoa để được tư vấn, tầm soát phù hợp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

TS.BS Vũ Văn Bạ cho biết thêm, việc nhận biết dấu hiệu đau ngực bất thường và đến bệnh viện kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Nhồi máu cơ tim là cấp cứu tối khẩn, mỗi phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim, suy tim, thậm chí tử vong. Khi xuất hiện các dấu hiệu như: đau tức ngực, đau lan lên cổ, hàm, vai, cánh tay, kèm khó thở, vã mồ hôi... người dân cần gọi cấp cứu hoặc nhờ người thân đưa đến cơ sở y tế gần nhất; không nên tự lái xe hoặc chờ cơn đau tự hết.