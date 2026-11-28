Dù không hút thuốc, không uống rượu và thường xuyên đi bộ, người đàn ông 42 tuổi vẫn đột ngột tử vong vì nhồi máu não. Theo bác sĩ, một trong những yếu tố nguy cơ đáng chú ý là thói quen ăn đồ chiên rán gần như mỗi ngày.

Ảnh minh họa.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông họ Hào, 42 tuổi, được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tê liệt, miệng méo và mắt xệch. Trước đó, ông xuất hiện cảm giác tức ngực, khó thở khiến người thân nghĩ rằng ông gặp vấn đề về tim mạch.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp tính. Đây là dạng đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn, khiến một phần não không được cung cấp đủ máu và oxy. Dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, người đàn ông đã tử vong.

Điều khiến gia đình bất ngờ là trước đó, ông Hào vốn có lối sống được xem là khá lành mạnh. Ông không hút thuốc, không uống rượu, thường xuyên đi bộ và có thói quen đi ngủ sớm.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu tiền sử sinh hoạt, bác sĩ phát hiện ông có sở thích đặc biệt với các món chiên rán ngập dầu.

Người vợ cho biết chồng mình có thể ăn đồ chiên trong cả ba bữa mỗi ngày. Từ thịt, cá đến rau củ, ông đều thích chế biến bằng cách chiên ngập dầu, đặc biệt là những món được tẩm bột chiên giòn. Ông còn thường xuyên sử dụng các loại nước chấm đậm vị, chứa nhiều muối và đường.

Nếu không có món chiên rán trong bữa ăn, ông thường cảm thấy không ngon miệng, ăn ít hoặc tự xuống bếp chế biến. Thậm chí, ông còn thường xuyên ra ngoài ăn để tránh bị vợ nhắc nhở.

Theo bác sĩ, thói quen ăn uống kéo dài cùng tình trạng béo phì, mỡ máu cao có thể là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ ở người đàn ông này.

Theo các chuyên gia, thực phẩm chiên rán thường chứa nhiều chất béo. Đặc biệt, việc sử dụng dầu chiên đi chiên lại hoặc chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể làm phát sinh những chất không có lợi cho sức khỏe, theo Sohu.

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo không lành mạnh có thể làm tăng cholesterol xấu và triglyceride trong máu. Khi tình trạng này kéo dài, các mảng xơ vữa có thể hình thành trong thành mạch, khiến lòng mạch hẹp lại và cản trở lưu thông máu.

Nếu mảng xơ vữa bị nứt vỡ, cục máu đông có thể hình thành, gây tắc nghẽn mạch máu não và dẫn đến nhồi máu não.

Bên cạnh đó, các món chiên rán thường được ăn kèm nước sốt, gia vị và nước chấm chứa nhiều muối. Tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ.

Đáng lo ngại, mỡ máu cao, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch có thể tiến triển âm thầm. Nhiều người không xuất hiện triệu chứng rõ ràng nên dễ chủ quan, không kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Để giảm nguy cơ, mỗi người nên hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm nhiều muối, đường và chất béo bão hòa. Nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu phù hợp. Đồng thời, cần duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và theo dõi huyết áp, mỡ máu thường xuyên.

Những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ không nên bỏ qua

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, gồm hai dạng chính là nhồi máu não do tắc nghẽn mạch máu và xuất huyết não do vỡ mạch máu. Bệnh có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, dẫn đến liệt, mất khả năng ngôn ngữ, thậm chí tử vong.

Mọi người cần đặc biệt chú ý nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau:

Tê hoặc yếu một bên cơ thể: Đột ngột mất sức ở tay, chân hoặc một bên mặt.

Méo miệng: Khi cười, một bên miệng bị xệ xuống, khuôn mặt mất cân đối.

Rối loạn ngôn ngữ: Nói khó, nói lắp, không diễn đạt được ý muốn hoặc không hiểu lời người khác.

Chóng mặt, mất thăng bằng: Đột ngột đi đứng không vững, nhìn mờ hoặc mất thị lực.

Đau đầu dữ dội: Xuất hiện cơn đau đầu đột ngột, bất thường, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng thần kinh khác.

Người tăng huyết áp mùa lạnh nên ăn gì để giữ ấm, phòng đột quỵ? Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng cao, làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người bị tăng huyết áp. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm phù hợp và duy trì chế độ sinh hoạt khoa học rất quan trọng. Bổ sung thực phẩm có tính ấm: Gừng, tỏi, hành lá và lá hẹ là những gia vị quen thuộc có thể giúp làm ấm cơ thể trong ngày lạnh. Người bệnh có thể thêm một lượng vừa phải vào cháo, súp hoặc các món ăn hằng ngày. Tuy nhiên, không nên lạm dụng gia vị cay nóng. Đặc biệt, cần hạn chế muối khi chế biến để tránh làm huyết áp tăng. Ăn thực phẩm giàu kali, magie và omega-3: Các loại rau xanh đậm, bí ngô, đậu đen, đậu đỏ cung cấp kali và magie, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ngoài ra, cá béo như cá hồi, cá mòi cùng các loại hạt cung cấp chất béo có lợi, giúp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Người tăng huyết áp cần chú ý: Ăn nhạt, hạn chế muối, dưa muối và thực phẩm chế biến sẵn. Ưu tiên thức ăn ấm nóng, tránh ăn uống quá lạnh. Uống đủ nước, không tự ý kiêng nước khi trời rét. Mặc đủ ấm, hạn chế ra ngoài đột ngột khi nhiệt độ xuống thấp. Duy trì vận động nhẹ nhàng và đo huyết áp thường xuyên.