Người đàn ông 40 tuổi đột ngột tử vong giữa đêm, bác sĩ cảnh báo loại nước quen thuộc

Đang giữa đêm ngủ ngon giấc, ông Ngô (Bắc Kinh, Trung Quốc) tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Khát nước, ông uống hết một ly nước đá mát lạnh rồi trở lại giường ngủ tiếp. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi đặt lưng xuống, ông xuất hiện tình trạng đau thắt ngực dữ dội.

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Phát hiện sự việc, vợ ông lập tức đưa chồng đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, đồng tử của ông Ngô đã bắt đầu giãn, tim ngừng đập và không thể hồi sức thành công. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu cơ tim cấp.

Sự ra đi đột ngột của ông Ngô khiến gia đình bàng hoàng vì trước giờ ông rất khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng nhói nhẹ ở ngực rồi tự hết.

Phân tích về trường hợp thương tâm này, bác sĩ Zhao Jing, Phó trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, ông Ngô vốn đã mang mảng xơ vữa trong động mạch mạch vành nhưng không đi khám nên không phát hiện. Còn cốc nước đá lấy từ tủ lạnh uống dồn dập lúc 2 giờ sáng chính là "kíp nổ" kinh hoàng.

Cụ thể, nhiệt độ lạnh đột ngột kích thích thần kinh phế vị, làm toàn bộ mạch máu vành co thắt dữ dội, áp lực máu tăng vọt làm nứt vỡ mảng xơ vữa, hình thành huyết khối gây tắc nghẽn hoàn toàn dòng máu nuôi tim trong chớp mắt.

Theo bác sĩ Zhao, khoảng thời gian nửa đêm về sáng là lúc hệ tuần hoàn ở trạng thái cực kỳ yếu ớt và nhạy cảm. Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể mất nước qua hô hấp và tuyến mồ hôi khiến độ nhớt của máu tăng cao, dòng máu chảy chậm lại. Đồng thời, nhịp tim và huyết áp lúc này đang ở mức "đáy" sinh lý, mạch máu đang giãn nở thả lỏng.

Khi gặp tác động nhiệt hoặc hóa chất mạnh đột ngột, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích quá mức, gây sốc tuần hoàn cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, có những loại đồ uống hay thực phẩm bình thường vô hại, khi dùng vào lúc này có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt là với những người có bệnh nền về tim mạch và mạch máu não mà không biết hoặc không kiểm soát tốt giống như ông Ngô.

Qua câu chuyện của ông Ngô, bác sĩ Zhao nhắc nhở, có 3 loại nước tuyệt đối không được đụng vào khi thức giấc giữa đêm:

Ảnh minh họa.

- Nước lạnh: Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh sâu đột ngột khi cơ thể đang thả lỏng sẽ làm mạch máu co thắt cấp tính. Sự gia tăng áp lực máu đột ngột này là yếu tố nguy cơ trực tiếp kích phát cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim ở người có bệnh lý mạch máu tiềm ẩn.

- Nước muối đặc: Ban đêm, tốc độ bài tiết và chuyển hóa của thận giảm đáng kể. Việc dung nạp lượng natri cao khiến áp suất thẩm thấu trong máu tăng, kéo nước vào lòng mạch làm gia tăng thể tích tuần hoàn. Sự dao động huyết áp đột ngột về đêm này là yếu tố bất lợi cho người có tiền sử tăng huyết áp hay bệnh mạch vành.

- Đồ uống nhiều đường: Các loại nước ngọt hay trà sữa chứa lượng đường cao làm tăng độ nhớt của máu. Trên nền dòng máu vốn đã lưu thông chậm do mất nước ban đêm, độ quánh tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ cản trở lưu thông và tạo điều kiện hình thành huyết khối tắc nghẽn.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, thừa cân và béo phì. Những thay đổi lối sống quan trọng được WHO khuyến nghị gồm: -Bỏ thuốc lá: Ngừng sử dụng mọi sản phẩm thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. -Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn: Giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. -Ăn nhiều rau và trái cây: Tăng lượng rau củ và trái cây trong chế độ ăn hằng ngày. - Tập thể dục thường xuyên: Duy trì hoạt động thể chất đều đặn. - Tránh sử dụng rượu bia ở mức có hại: Hạn chế hoặc tránh uống rượu bia quá mức. WHO cũng nhấn mạnh việc phát hiện sớm bệnh, tiếp cận các loại thuốc thiết yếu và can thiệp y khoa khi cần thiết đóng vai trò quan trọng trong phòng và điều trị bệnh tim mạch.