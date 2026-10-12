Người đàn ông 40 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Đột quỵ ở người trẻ từ dấu hiệu chóng mặt, mất thăng bằng

Khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, anh N.N.T. (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đang sinh hoạt bình thường tại nhà thì bất ngờ chóng mặt, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng và xuất hiện tình trạng yếu nửa người bên trái. Nhận thấy các triệu chứng bất thường khởi phát đột ngột, gia đình lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi ngờ đột quỵ não cấp và nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đột quỵ. Các bác sĩ Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Nội Thần kinh cùng ê-kíp can thiệp thần kinh được huy động để đồng thời thăm khám, đánh giá và xử trí.

Người bệnh được khẩn trương thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu. Kết quả cho thấy anh T. bị đột quỵ thiếu máu não cấp do tắc mạch máu não, với tổn thương tại vùng tiểu não và cầu não bên trái.

Đây là những vùng não đóng vai trò quan trọng trong điều hòa thăng bằng, phối hợp vận động và thực hiện nhiều chức năng thần kinh khác. Tình trạng tắc mạch khiến lượng máu và oxy cung cấp cho não suy giảm, có nguy cơ gây tổn thương não ngày càng lan rộng nếu không được tái thông kịp thời.

Ảnh minh họa.

Cấp cứu đột quỵ trong "giờ vàng", sức khỏe cải thiện sau một giờ

Bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não cấp ở giờ thứ 2 và có chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) khẩn cấp. Các bác sĩ nhanh chóng giải thích về phương pháp điều trị cho gia đình và nhận được sự đồng thuận để triển khai, nhằm tối ưu hiệu quả tái thông mạch máu.

Sau một giờ sử dụng thuốc, tình trạng yếu liệt của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sức cơ bên trái phục hồi gần mức 5/5, khả năng nói và nghe cũng tốt hơn. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Đơn vị Đột quỵ – Khoa Nội Thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, có thể tự đi lại bình thường, không ghi nhận di chứng thần kinh đáng kể và được xuất viện. Người bệnh được hướng dẫn sử dụng thuốc theo đơn và tái khám định kỳ.

Đột quỵ ở người trẻ: Không nên chủ quan khi xuất hiện dấu hiệu bất thường

Theo BS.CKI. Lữ Hữu Tuấn, Trưởng khoa Nội Thần kinh của bệnh viện cho biết, trường hợp của anh T. là lời cảnh báo về nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Tình trạng này có thể xảy ra ngay cả ở những người trước đó sinh hoạt bình thường và chưa được ghi nhận mắc bệnh lý nền.

Đột quỵ có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi, không phân biệt giới tính hay nghề nghiệp. Một số yếu tố nguy cơ có thể liên quan gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý và stress kéo dài.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, yếu hoặc tê liệt một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội đột ngột, người bệnh cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Người dân không nên tự điều trị hoặc chờ triệu chứng tự khỏi.

"Thời gian là não" là nguyên tắc quan trọng trong cấp cứu đột quỵ. Việc nhận biết sớm dấu hiệu, đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời và triển khai điều trị phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tổn thương não, cải thiện khả năng hồi phục và giảm nguy cơ di chứng.

BS.CKI. Lữ Hữu Tuấn cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì vận động thể chất, ăn uống hợp lý, hạn chế thuốc lá và các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, người từ 40 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ nên chủ động đánh giá nguy cơ đột quỵ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.