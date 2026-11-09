Người đàn ông 39 tuổi tử vong bí ẩn, thi thể bị quấn kín và giấu trong thùng kim loại

Cảnh sát thành phố Santa Barbara, bang California (Mỹ), đã xác định danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong trong tình trạng thi thể bị quấn kín và giấu trong một căn hộ. Nạn nhân là Lawrence Matthew Brennen, 39 tuổi, một người cha được gia đình nhớ đến bởi tính cách thân thiện và tình yêu dành cho các con.

Thi thể Brennen được phát hiện bên trong một căn hộ thuộc khu West Beach vào tối 28/10. Chia sẻ với đài KSBY, chị gái nạn nhân, Justine Castillo, cho biết cô vô cùng sốc khi nhận được thông báo về cái chết của em trai.

“Khi nghe họ nhắc đến Matthew, tôi chỉ biết bật khóc và hoàn toàn bàng hoàng”, Castillo kể lại.

Lawrence Matthew Brennen bên gia đình | Ảnh: Gia đình cung cấp qua SupportNow

Trước đó, vào khoảng 21h37 ngày 28/10 (giờ địa phương), cảnh sát được gọi đến căn hộ để kiểm tra tình trạng của những người bên trong. Tại đây, các sĩ quan phát hiện một số dấu hiệu bất thường và quyết định tiến hành điều tra.

Đến khoảng 6h45 sáng hôm sau, lực lượng chức năng quay lại cùng lệnh khám xét và phát hiện thi thể một người đàn ông. Nạn nhân sau đó được xác định là Brennen. Cảnh sát Santa Barbara nhận định hoàn cảnh tử vong của người đàn ông này có nhiều dấu hiệu đáng ngờ.

Theo thông tin trên trang gây quỹ do gia đình lập ra để hỗ trợ chi phí tang lễ, Brennen được nhớ đến là người sống phóng khoáng, hết lòng vì con cái và luôn gắn bó với cộng đồng.

“Anh ấy yêu biển cả, luôn để sẵn cần câu cá trong xe tải và dành trọn tình yêu thương cho các con. Tiếng cười của anh có thể khiến cả căn phòng bừng sáng, xua tan mọi giọt nước mắt”, gia đình chia sẻ.

Người thân cũng cho biết sẽ không bao giờ quên những câu đùa vụng về của Brennen, những món sinh tố có hương vị khó quên và đặc biệt là niềm tự hào anh luôn dành cho các con cùng anh chị em trong gia đình.

“Anh không chỉ là một người cha, người anh tuyệt vời mà còn là người bạn đáng quý. Anh yêu thương tất cả những người mình gặp và luôn đối xử với họ như người thân ngay từ lần trò chuyện đầu tiên”, nội dung trang gây quỹ viết.

Liên quan đến vụ việc, hồ sơ Tòa án cấp cao Santa Barbara cho thấy hai người có mặt trong căn hộ khi thi thể Brennen được phát hiện là Jenica Monique Ochoa, 45 tuổi, và Kenneth Eugene Tompkins, 43 tuổi. Cả hai bị truy tố với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi phạm pháp và che giấu thi thể.

Theo SFGATE, dẫn hồ sơ khiếu tố hình sự, Ochoa và Tompkins bị cáo buộc che giấu thi thể trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27/10. Hai người được cho là đã đặt thi thể vào một tấm túi ngủ, sau đó đưa vào thùng kim loại và quấn bên ngoài bằng màng bọc thực phẩm.

Hiện cả hai đã được tại ngoại và đều tuyên bố không nhận tội. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 30/11.

Chia sẻ với KSBY, Castillo bày tỏ mong muốn mọi người nhớ đến em trai như một người tốt bụng, thân thiện và luôn hòa đồng với những người xung quanh.

“Ai cũng có những điều tốt đẹp để nói về em trai tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì vẫn có những ký ức về em”, cô nói.

“Chúng tôi chỉ mong công lý được thực thi và ngày nào cũng cầu nguyện cho điều đó”, Castillo chia sẻ.