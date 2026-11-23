Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Việt. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật với nhiều vai diễn đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1990 còn nhận được sự quan tâm bởi tính cách vui vẻ, những mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp và chuyện tình cảm luôn là chủ đề được khán giả chú ý.

Mới đây, Ngô Kiến Huy khiến người hâm mộ thích thú khi chính thức công khai loạt hình ảnh kết hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc trong tiết mục Người Điên Yêu tại fan meeting kỷ niệm 16 năm hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Ngô Kiến Huy công khai bên Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai xuất hiện vô cùng ăn ý, từ giọng hát đến những động tác vũ đạo. Sự phối hợp tự nhiên, thoải mái của hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đăng tải loạt hình ảnh bên đồng nghiệp, Ngô Kiến Huy bày tỏ: "16 năm của Ninh Dương Lan Ngọc. Chúc mừng Ngọc và chúc Ngọc luôn toả sáng trên con đường nghệ thuật nhé".

Đáng chú ý, màn kết hợp của Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc còn khiến khán giả nhớ đến mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm giữa hai nghệ sĩ. Cả hai vốn có nhiều dịp đồng hành trong các chương trình giải trí. Sự tung hứng tự nhiên, những màn trêu chọc và tương tác hài hước giúp họ trở thành một trong những cặp đồng nghiệp được khán giả yêu thích.

Ngô Kiến Huy kết hợp ăn ý với Ninh Dương Lan Ngọc.

Dưới bài đăng của Ngô Kiến Huy, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước màn tái hợp của cả hai. Không ít ý kiến khen ngợi sự ăn ý, năng lượng vui vẻ mà hai nghệ sĩ mang đến sân khấu. Một số khán giả còn hài hước nhắc lại những khoảnh khắc thân thiết của Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc trong các chương trình truyền hình, đồng thời mong muốn họ tiếp tục có thêm nhiều dịp hợp tác.

Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, dẫn chương trình đến tham gia các gameshow. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng có chặng đường hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Tình bạn giữa hai nghệ sĩ được xây dựng qua nhiều năm làm nghề, tạo nên sự gần gũi mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau.

Tình bạn của Ninh Dương Lan Ngọc và nam ca sĩ 38 tuổi khiến nhiều khán giả yêu thích.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên hiện vẫn duy trì sức hút trong showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động, cô không chỉ được biết đến qua các vai diễn điện ảnh mà còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Người đẹp từng góp mặt trong nhiều chương trình được chú ý, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt và tính cách hài hước bên cạnh hình ảnh diễn viên trên màn ảnh.

Trong công việc, Lan Ngọc tiếp tục dành sự quan tâm cho các dự án nghệ thuật. Những năm gần đây, cô có nhiều hoạt động liên quan đến điện ảnh, chương trình giải trí và các sự kiện dành cho người hâm mộ. Đặc biệt, việc tổ chức fan meeting đánh dấu 16 năm hoạt động nghệ thuật cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên đối với những khán giả đã đồng hành cùng mình.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở phương diện đời tư, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng. Dù thường xuyên được khán giả ghép đôi với những đồng nghiệp nam thân thiết, trong đó có Ngô Kiến Huy, nữ diễn viên chưa công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ. Cả hai vẫn được biết đến là những người bạn đồng nghiệp thân thiết, thoải mái tương tác và ủng hộ nhau trong công việc.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung, sự hoạt bát và tinh thần tích cực khi hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh những dự án cá nhân, sự ủng hộ từ đồng nghiệp và tình cảm của người hâm mộ tiếp tục là nguồn động lực để nữ diễn viên theo đuổi con đường nghệ thuật trong thời gian tới.