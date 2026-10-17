Người đàn ông 33 tuổi nhiều lần ngừng tim, tiết lộ trải nghiệm khó lý giải khi mất ý thức

Ngày 18/8, tờ Telecinco (Tây Ban Nha) đăng tải cuộc phỏng vấn với Eduardo Muñoz, người từng trải qua biến cố tim mạch nghiêm trọng khi mới 33 tuổi. Sau nhiều lần ngừng tim và gần một giờ được cấp cứu, anh may mắn sống sót. Những trải nghiệm mà Eduardo kể lại trong khoảng thời gian mất ý thức cũng thu hút sự chú ý của công chúng.

Trước biến cố, Eduardo có cuộc sống bình thường và yêu thích thể thao, đặc biệt là quần vợt. Anh không ngờ buổi tập luyện quen thuộc vào tháng 2/2025 lại trở thành khởi đầu cho một sự kiện khiến gia đình từng phải đối mặt với nguy cơ mất đi người thân.

Người đàn ông 33 tuổi nhiều lần ngừng tim

Theo Telecinco, ngày 3/2/2025, Eduardo trở lại sân quần vợt sau khoảng hai tuần nghỉ tập. Trước đó, anh vừa mắc COVID-19 và có chuyến du lịch đến Rome. Sáng hôm ấy, Eduardo vẫn cảm thấy khỏe mạnh, ăn sáng nhẹ rồi mang theo chú chó Golondrina với dự định đi dạo sau trận đấu.

Eduardo Muñoz từng trải qua biến cố tim mạch nghiêm trọng vào tháng 2/2025. Ảnh: Telecinco)

Tuy nhiên, trên đường trở về, người đàn ông bất ngờ đau dữ dội ở ngực, kèm theo khó thở. Nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, anh lập tức chuyển hướng đến Bệnh viện Đại học Fuenlabrada để được kiểm tra.

Tại đây, tình trạng của Eduardo nhanh chóng trở nên nguy kịch. Theo thông tin từ Antena 3, anh bị nhồi máu cơ tim và ngừng tim, buộc các nhân viên y tế phải tiến hành hồi sức khẩn cấp. Quá trình cứu chữa kéo dài gần một giờ, trong khi khả năng sống sót của bệnh nhân được đánh giá rất thấp.

Sau khi được hồi sức, Eduardo được chuyển đến Bệnh viện 12 de Octubre để tiếp tục điều trị. Trong quá trình vận chuyển bằng xe cứu thương, anh tiếp tục gặp một cơn ngừng tim khác, khiến đội ngũ y tế phải khẩn trương can thiệp.

Các bản tin cho biết, Eduardo trải qua nhiều lần ngừng tim trong quá trình cấp cứu và vận chuyển. Tuy nhiên, số lần chính xác chưa được các nguồn thống nhất. Một số thông tin đề cập khoảng ngừng tim kéo dài 25 phút, trong khi những nguồn khác cho biết quá trình hồi sức diễn ra khoảng 60-65 phút.

Theo lời Eduardo, gia đình được thông báo rằng anh có nguy cơ tử vong rất cao. Ngay cả khi được cứu sống, các bác sĩ cũng lo ngại tình trạng thiếu oxy lên não có thể khiến bệnh nhân chịu tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Thế nhưng, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Sau quá trình cấp cứu, Eduardo dần tỉnh lại và nhận thấy cha mình đang ngồi bên giường bệnh. Người cha trấn an con trai, nhưng ngay sau đó anh tiếp tục mất ý thức.

Khi tỉnh táo hơn tại phòng hồi sức tích cực, Eduardo hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh thậm chí tưởng mình vừa gặp tai nạn giao thông nên vội kéo chăn lên kiểm tra hai chân, sau đó thử cử động để chắc chắn chúng vẫn hoạt động bình thường.

Người thân phải nhiều lần giải thích rằng, anh vừa trải qua biến cố tim mạch nghiêm trọng. Eduardo kể rằng lúc ấy, anh không hiểu vì sao mọi người lại vui mừng đến vậy, trong khi bản thân chỉ cảm thấy đau đớn và mệt mỏi.

Lời kể về những gì đã nhìn thấy khi mất ý thức

Sau khi hồi phục, Eduardo bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm mà anh cho rằng đã xảy ra trong khoảng thời gian mất ý thức. Đáng chú ý, một số hình ảnh anh mô tả có liên quan đến những sự kiện diễn ra trong quá trình cấp cứu.

Sau khi hồi phục, Eduardo bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm mà anh cho rằng đã xảy ra trong khoảng thời gian mất ý thức. Ảnh: Telecinco.

Trong cuộc phỏng vấn với Telecinco, Eduardo kể rằng mình có cảm giác đang quan sát từ trên cao một chiếc xe cứu thương di chuyển, phía trước và phía sau có xe cảnh sát hộ tống.

Sau khi tỉnh lại, anh hỏi người thân liệu đoàn xe đưa mình đến bệnh viện có được cảnh sát hộ tống hay không. Theo lời Eduardo, gia đình xác nhận có hai xe cảnh sát đi cùng. Anh cho rằng đây là chi tiết đặc biệt bởi bản thân đã bất tỉnh trong quá trình vận chuyển.

Tuy nhiên, trải nghiệm khiến Eduardo nhớ nhất lại liên quan đến một người thân đã qua đời từ lâu.

Anh kể rằng mình xuất hiện trong một không gian giống phòng xét xử, nơi có sự hiện diện của người ông đã mất khoảng 20 năm trước. Tại đây, Eduardo có cảm giác bản thân chưa thể ở lại vì vẫn còn những việc cần hoàn thành trong cuộc sống.

Người đàn ông mô tả không gian ấy vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động và mang lại cảm giác bình yên đặc biệt. Anh cho biết mình không cảm thấy sợ hãi, cũng không có mong muốn mãnh liệt phải rời đi hay ở lại.

Theo lời Eduardo, khi được yêu cầu trở về, anh cảm thấy việc quay lại cơ thể vô cùng khó khăn. Khi ấy, người ông dường như truyền cho anh một nguồn năng lượng giống như luồng gió, giúp anh có đủ sức mạnh để tỉnh lại.

Những trải nghiệm này khiến Eduardo thay đổi quan niệm về sự sống và cái chết. Anh cho biết bản thân không còn sợ cái chết như trước, đồng thời trân trọng hơn khoảng thời gian được ở bên gia đình.

Cuộc sống thay đổi sau biến cố sức khỏe

Sau biến cố, Eduardo cho biết sức khỏe hồi phục tốt và anh không gặp di chứng thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng, dù từng có vấn đề về trí nhớ trong những tháng đầu.

Sau nhiều lần ngừng tim và gần một giờ cấp cứu, Eduardo may mắn được cứu sống dù từng đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao. Ảnh: Telecinco.

Anh cũng thận trọng hơn khi vận động và luôn mang theo thuốc dự phòng theo hướng dẫn điều trị.

Câu chuyện của Eduardo thu hút sự quan tâm bởi anh đã sống sót sau một biến cố tim mạch đe dọa tính mạng, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong thời gian mất ý thức.

Dù vậy, những hình ảnh về người ông đã mất hay cảm giác quan sát cơ thể từ bên ngoài vẫn là trải nghiệm chủ quan của Eduardo. Hiện chưa có bằng chứng y khoa độc lập chứng minh những hình ảnh này thực sự diễn ra bên ngoài ý thức của anh.

Các trải nghiệm cận tử có thể được người sống sót mô tả theo nhiều cách khác nhau. Câu chuyện của Eduardo vì thế cần được nhìn nhận như lời kể cá nhân, đồng thời phân biệt rõ với những kết luận khoa học về hoạt động của não bộ trong tình trạng ngừng tim và hồi sức cấp cứu.