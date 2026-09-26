Người đàn ông 32 tuổi cưới vợ chỉ đãi đúng 4 mâm, câu chuyện phía sau gây xúc động

"Tôi không có chỗ dựa, nên tự mình làm chỗ dựa cho chính mình", câu nói được chia sẻ cùng câu chuyện về một người đàn ông 32 tuổi ở Giang Tây (Trung Quốc) khiến nhiều người chú ý.

Trong một đám cưới, sự hiện diện của cha mẹ và người thân thường khiến ngày vui trở nên trọn vẹn hơn. Thế nhưng với người đàn ông này, niềm vui ngày cưới lại đi kèm một khoảng trống khó có thể khỏa lấp. Cha mẹ anh qua đời từ khi anh còn rất trẻ, để lại anh tự mình bước qua những năm tháng trưởng thành.

Không có gia đình phía sau hỗ trợ, anh phải tự bươn chải kiếm sống, tích góp từng chút một và tự quyết định những chuyện quan trọng của cuộc đời. Đến năm 32 tuổi, anh gặp một cô gái 28 tuổi và quyết định tiến tới hôn nhân.

Theo nội dung được chia sẻ, cô dâu cũng xuất thân từ một gia đình bình thường. Biết hoàn cảnh của bạn trai, cô không đặt nặng chuyện sính lễ và đồng ý kết hôn dù hai người không có điều kiện tổ chức một đám cưới hoành tráng.

Ngày cưới, thay vì đoàn xe sang hay tiệc cưới đông khách, hai người chỉ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại khu vực sinh sống. Tổng cộng có khoảng 4 mâm được chuẩn bị để tiếp đón họ hàng, nhưng các bàn cũng không được lấp đầy.

Không có cha mẹ hai bên đứng ra đón khách, không có sân khấu cầu kỳ hay những nghi thức kéo dài. Chú rể và cô dâu chủ yếu tự mình chuẩn bị mọi việc, từ đón khách đến tiếp đãi người thân.

Theo câu chuyện được đăng tải, chi phí cho toàn bộ đám cưới chưa đến 2.000 nhân dân tệ. Chú rể mặc trang phục khá giản dị, trong khi cô dâu chỉ chuẩn bị một chiếc áo len đỏ, áo khoác đỏ và một vài phụ kiện để tạo không khí vui vẻ trong ngày cưới.

Đám cưới diễn ra trong thời gian ngắn. Sau bữa ăn, khách lần lượt ra về. Không có tiếng nhạc rộn ràng hay khung cảnh đông đúc thường thấy ở những đám cưới lớn. Nhìn từ bên ngoài, đó có thể là một hôn lễ đơn sơ. Nhưng với chú rể, ngày hôm ấy có lẽ mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có một người cùng mình xây dựng gia đình.

Theo thông tin được chia sẻ, cha mẹ người đàn ông lần lượt qua đời khi anh còn ở tuổi thiếu niên. Từ đó, anh gần như không còn người thân trực tiếp để dựa vào. Trong hoàn cảnh ấy, việc trưởng thành, kiếm tiền rồi kết hôn như những người bình thường vốn không phải chuyện dễ dàng. Anh phải tự đi làm, tự trang trải cuộc sống và tiết kiệm cho tương lai.

Đặc biệt, tại những nơi mà chuyện nhà cửa, xe cộ và sính lễ có thể trở thành áp lực lớn đối với các cặp đôi trẻ, một người không có gia đình hỗ trợ càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Thế nhưng sau nhiều năm làm việc, người đàn ông này cuối cùng vẫn có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống riêng. Điều đáng chú ý là người phụ nữ anh lựa chọn cũng không đặt nặng những yêu cầu vật chất.

Cả hai quyết định bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng những gì mình có.

Có lẽ vì vậy, điều khiến nhiều người quan tâm không nằm ở 4 mâm cỗ hay số tiền tổ chức đám cưới, mà là câu chuyện phía sau một người đàn ông đã phải tự mình trưởng thành và tự mình chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Sau khi hình ảnh và video về đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện nhận được nhiều bình luận. Không ít người cho rằng việc một hôn lễ không có đông người tham dự hay không được tổ chức hoành tráng không đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân ấy kém hạnh phúc.

Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông khi biết chú rể mất cha mẹ từ nhỏ. Với họ, điều đáng trân trọng là dù không có chỗ dựa, anh vẫn tự mình gây dựng cuộc sống và có đủ trách nhiệm để bước vào hôn nhân.

Một bình luận nhận được sự đồng tình cho rằng điều quyết định một gia đình có thể đi cùng nhau lâu dài không nằm ở việc đám cưới có bao nhiêu khách hay tổ chức lớn đến mức nào, mà phụ thuộc nhiều hơn vào cách hai người đối xử với nhau sau khi ngày vui kết thúc.

Một số người cũng dành lời chúc cho cô dâu khi cô không đặt nặng chuyện sính lễ và lựa chọn đồng hành cùng người đàn ông có hoàn cảnh đặc biệt. "Đám cưới chỉ kéo dài vài giờ, còn cuộc sống hôn nhân là câu chuyện của nhiều năm", một ý kiến được chia sẻ.

Bên cạnh những lời chúc, cũng có một số bình luận đưa ra những nhận xét khác nhau về cặp đôi. Tuy nhiên, đó chủ yếu là những quan sát của cư dân mạng dựa trên hình ảnh trong video và không phản ánh đầy đủ cuộc sống thực tế của hai người.

Một đám cưới lớn có thể khiến ngày vui trở nên đáng nhớ, nhưng không thể quyết định toàn bộ cuộc sống hôn nhân. Sau khi khách khứa ra về, hoa cưới được dọn xuống và những bộ trang phục đẹp được cất đi, điều còn lại là cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng.

Đó là những ngày cùng nhau kiếm tiền, chăm sóc gia đình, giải quyết mâu thuẫn và đối mặt với những khó khăn không thể dự đoán trước.

Với người đàn ông 32 tuổi này, hành trình ấy có lẽ càng đặc biệt. Anh đã bước qua tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ, tự mình trưởng thành và cuối cùng tìm được một người sẵn sàng cùng mình xây dựng tổ ấm.

Đám cưới của họ không có quá nhiều người chứng kiến. Không có những chiếc xe sang nối dài trên đường, cũng không có những bữa tiệc hàng trăm khách. Chỉ có vài mâm cơm, những người thân ít ỏi và hai nhân vật chính tự mình lo liệu mọi thứ.

Nhưng sự giản dị ấy không khiến ngày cưới trở nên kém ý nghĩa.

Bởi suy cho cùng, hôn lễ chỉ là điểm bắt đầu. Điều quan trọng hơn là sau ngày hôm đó, hai người có thể cùng nhau xây dựng một mái nhà như thế nào.

Cha mẹ mất sớm không phải là điều đáng xấu hổ. Một đám cưới ít người tham dự cũng không phải điều đáng để mặc cảm. Với những người đã phải tự mình bước qua nhiều khó khăn, việc có thể tìm được một người đồng hành và bắt đầu một gia đình riêng đã là một dấu mốc đáng trân trọng.

Đám cưới có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng một cuộc hôn nhân có thể kéo dài cả đời. Vì vậy, điều đáng mong chờ nhất có lẽ không phải một hôn lễ thật lớn, mà là sau khi ánh đèn và tiếng nhạc kết thúc, hai người vẫn sẵn sàng nắm tay nhau bước tiếp.