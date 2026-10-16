Người dân ở Thanh Hóa trả lại gần 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm

Chị Lê Thị Lan trao trả lại số tiền chuyển nhầm. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trước đó, khoảng 23 giờ 52 phút ngày 9/10/2026, do sơ suất khi giao dịch, anh Nguyễn Đình Hòa, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, chuyển nhầm gần 1,4 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên chị Lê Thị Lan tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam. Phát hiện sự việc vào đêm muộn, lo lắng vì số tiền lớn, anh Hòa đã liên hệ với lực lượng công an để nhờ hỗ trợ.

Sau khi phát hiện khoản tiền không rõ nguồn gốc được chuyển vào tài khoản, chị Lan cũng chủ động đến Công an phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trình báo, cung cấp thông tin phục vụ xác minh và phối hợp thực hiện thủ tục trao trả tài sản.

Dù vụ việc xảy ra vào đêm muộn, cán bộ Công an phường Ngọc Sơn đã khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các bên xác minh thông tin, liên hệ với nhau và hoàn tất việc trao trả tiền, bảo đảm an toàn, minh bạch.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, anh Nguyễn Đình Hòa đã viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ công an trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc. Anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực, chủ động phối hợp hoàn trả tài sản của chị Lê Thị Lan.