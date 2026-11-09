Người dân ở Thanh Hóa, Nghệ An và 4 tỉnh này cần lưu ý

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, từ 22h ngày 8/11 đến 10h ngày 9/11, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Song Khủa (Sơn La) 80mm; Tân Pheo (Phú Thọ) 105mm; Thượng Hà 2 (Lào Cai) 121mm; Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 441mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 197mm; Nông trường 15 (Nghệ An) 231mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 160mm và Hương Quang (Hà Tĩnh) 78,4mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi tiếp tục có mưa lớn.

Một bên mố cầu bị sập do mưa lớn (ảnh: VietNamNet).↵

Mưa tiếp diễn, nguy cơ lũ quét tại nhiều xã, phường

Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy tại Sơn La và Lào Cai phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ và Thanh Hóa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tại Nghệ An, lượng mưa dự báo phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Riêng Hà Tĩnh có thể ghi nhận lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trước diễn biến này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 6 tỉnh.

Tại Sơn La, các khu vực cần đề phòng gồm Chiềng Hặc, Chiềng Khương, Kim Bon, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Song Khủa, Tà Xùa, Tân Phong, Tô Múa, Vân Hồ và Xím Vàng.

Tại Phú Thọ, nguy cơ được cảnh báo ở nhiều địa bàn như Tân Pheo, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy, Cao Phong, Tân Lạc, Tân Sơn, Yên Thủy và một số phường thuộc tỉnh.

Tại Lào Cai, các khu vực đáng chú ý gồm Thượng Hà, Xuân Hòa, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cốc Lầu, Gia Phú, Khánh Hòa và Võ Lao.

Thanh Hóa là địa phương ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong số liệu được công bố. Nhiều xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, gồm Công Chính, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Xuân, Thường Xuân, Bát Mọt, Ngọc Lặc và Yên Khương.

Tại Nghệ An, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở các khu vực như Đông Hiếu, Thông Thụ, Tiền Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Tân Kỳ, Anh Sơn và Môn Sơn.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, các địa bàn cần đặc biệt lưu ý gồm Cổ Đạm, Hà Linh, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân, Thượng Đức và Vũ Quang.

Cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản

Theo cơ quan khí tượng, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực được cảnh báo là cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện. Ngoài ra, các hiện tượng này còn có thể phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, hạn chế đi qua sông, suối nhỏ, khu vực taluy và sườn dốc khi mưa lớn; chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, dòng chảy đổi màu, đất đá xuất hiện vết nứt hoặc tiếng động lạ từ sườn núi.