Ngày 20/10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân ở Huế tự nguyện giao nộp trăn đất nặng 10kg.

Trước đó, ngày 17/10, ông T.Đ.N., trú tại đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân phát hiện một cá thể trăn đi lạc vào nhà.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, ông N. đã chủ động thông báo và bàn giao cá thể trăn cho cơ quan chức năng, thay vì tự ý bắt giữ hoặc xử lý.

Qua kiểm tra, cá thể trăn đất (Python bivittatus) có trọng lượng khoảng 10kg, chiều dài khoảng 1,5m. Loài này thuộc Nhóm IIB, gồm các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định.

Hiện, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân đang liên hệ Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền để hoàn thiện thủ tục, đưa cá thể trăn về môi trường tự nhiên phù hợp.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý tiếp cận, săn bắt, nuôi nhốt hoặc mua bán trái quy định, nhằm bảo đảm an toàn và góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên.