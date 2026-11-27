Ngày 27/11, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Khu vực Trung tâm cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Kim Long (TP Huế) tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân ở Huế tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java.

Người giao nộp cá thể tê tê Java là ông Đặng Văn Dũng, trú tại Tổ dân phố Long Hồ, phường Kim Long. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Kim Long đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức thả cá thể tê tê Java về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cá thể Tê tê Java được ông Đặng Văn Dũng tự nguyện giao nộp.

Người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý, hiếm không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo tồn các loài động vật hoang dã.