Cán bộ Tổ dân phố Cửa Bắc 1 giúp người dân thuộc chung cư 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh (phường Nam Định) vận chuyển đồ đạc, di dời đến nơi ở mới.

Nỗi lo trong những căn chung cư xuống cấp

Tại Nhà văn hóa phố Cửa Bắc 1 những ngày này, nhiều hộ dân thuộc chung cư 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh đang tất bật vận chuyển đồ đạc, di dời khỏi chỗ ở đã gắn bó hàng chục năm.

Chuyển đồ đạc ra xe ô tô, bà Vũ Thị Lan cho biết: Hơn 20 năm, tôi đã gắn bó với cuộc sống nhiều khốn khó, bất tiện ở chung cư này vì không có điều kiện chuyển đổi sang một không gian sống khang trang, sạch đẹp hơn. Căn phòng gia đình tôi thuê có diện tích 19m2, giá thuê chỉ có 6.000 đồng/m2 nên 2 hộ chung một căn phải sử dụng chung nhà vệ sinh, nhà bếp hết sức chật hẹp. Nhà sạt lở, bong tróc, nước xối từ tầng trên xuống tầng dưới khiến trần nhà ẩm mốc... Khi nghe thông tin phường Nam Định triển khai phương án di dời để chuẩn bị xây dựng lại các chung cư cũ, chúng tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cuộc sống sinh hoạt của người dân nghèo nơi đây đã nhận được sự quan tâm của tỉnh. Nhưng cũng lo vì nếu đi thuê nhà, tiền đâu để trang trải…

Cùng hoàn cảnh đã có 26 năm gắn bó với chung cư 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh, bà Trần Thị Toán đang sinh sống trong căn phòng rộng 16m2 với 4 nhân khẩu. Chỉ vào căn phòng nhỏ diễn ra mọi sinh hoạt của 4 người trong gia đình, bà Toán cho biết: Vì không có điều kiện nên gia đình tôi đành chấp nhận cuộc sống sinh hoạt tứ bề bất tiện. Khổ nhất là có những ngày đi vệ sinh cũng phải mặc áo mưa vì nước ở nhà vệ sinh tầng trên dột xuống, kết cấu căn phòng cũng như cả khu chung cư đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng, không biết sẽ đổ sập bất cứ lúc nào…

Ngoài 2 nhà chung cư tại số 181 và số 207 đường Hoàng Văn Thụ, qua rà soát, khảo sát của ngành chức năng, tại 27 điểm nhà chung cư còn lại trên địa bàn phường Nam Định có 1.183 hộ gia đình, cá nhân với 3.464 người đang sinh sống. Phần lớn các hộ dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ là người cao tuổi, người có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều trường hợp không có chỗ ở khác. Việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, người dân phải di dời chỗ ở trong thời gian triển khai dự án, trong khi đó hiện nay, tỉnh chưa có quỹ nhà ở tạm thời để bố trí cho các hộ dân trong thời gian thực hiện di dời.

Hỗ trợ thiết thực, tạo đồng thuận lớn khi di dời

Nỗi lo lắng của bà Vũ Thị Lan, bà Trần Thị Toán cũng như nhiều người dân sinh sống ở chung cư 5 tầng số 2 và số 4 Trần Đăng Ninh đã sớm được giải đáp nhờ sự quan tâm của tỉnh và triển khai bài bản, khoa học và nhanh chóng từ các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Ngày 29/10/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời chỗ ở để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng là hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này khi đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công theo hợp đồng thuê nhà ở hoặc văn bản bố trí, cho thuê nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ trên nhưng có giấy tờ về đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú tại thời điểm sử dụng nhà, giấy tờ đăng ký kê khai nhà ở, biên lai nộp tiền sử dụng đất hằng năm trước thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định hoặc thông báo di dời.

Mức hỗ trợ gồm: Hỗ trợ kinh phí di dời một lần với mức 3 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ kinh phí để hộ gia đình, cá nhân tự bố trí chỗ ở đối với hộ độc thân (1 nhân khẩu) là 1 triệu đồng/hộ/tháng; hộ gia đình có từ 2-4 nhân khẩu là 1,5 triệu đồng/hộ/tháng; hộ gia đình có từ 5 nhân khẩu trở lên là 2 triệu đồng/hộ/ tháng. Việc ban hành chính sách hỗ trợ chi phí di dời và chi phí tự bố trí chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ông Mai Văn Tư, Tổ trưởng Tổ dân phố Cửa Bắc 1 cho biết: Qua công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cho thấy phần lớn người dân đồng thuận với chính sách của tỉnh, chủ động tìm nơi thuê nhà, dọn dẹp đồ đạc, bàn giao mặt bằng. Đến ngày 19/11 đã có hơn 50% trong tổng số 86 hộ tại chung cư 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh thực hiện di dời. Quá trình các hộ thu xếp đồ đạc, tổ dân phố bố trí lực lượng hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Có mặt ở nhà văn hóa phố Cửa Bắc 1 để làm các thủ tục lập danh sách, rà soát nhân khẩu... của tổ dân phố, nhiều người dân đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của tỉnh để các hộ gia đình có kinh phí thuê nhà ở tạm trong quá trình đợi xây dựng chung cư mới. Ai cũng kỳ vọng vào một tương lai có chỗ ở mới khang trang, bền vững hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Gái, hộ dân nơi đây bày tỏ suy nghĩ: 2 vợ chồng tôi chỉ có thu nhập nhờ vào khoản trợ cấp người cao tuổi được hơn 1 triệu đồng/tháng, nếu phải đi thuê nhà thì rất khó khăn. Khi biết chính sách của tỉnh hỗ trợ kinh phí di dời và kinh phí để thuê nhà, tôi mừng lắm vì nếu không có sự hỗ trợ này thì gia đình không biết trông chờ vào đâu. Sau khi chung cư xây dựng xong, gia đình tôi mong muốn được quay lại thuê tiếp để có nơi ở mới khang trang, ổn định.

Đẩy nhanh tiến độ, tái thiết không gian sống khang trang, bền vững cho người dân và đô thị

Hiện nay, UBND phường Nam Định đang đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, tiến hành di dời, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bà Dương Thị Thuỳ Hương, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Nam Định cho biết: Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND phường và các ngành chức năng liên quan đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, mục đích, ý nghĩa của các dự án nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh được Ban chỉ đạo GPMB các dự án công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Nam Định lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng tiến độ quy định. Đối với các hộ kinh doanh cố định tại chợ Xanh sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 25/11. Các hộ sinh sống tại chung cư 5 tầng đều được thông báo, hướng dẫn và gửi phiếu khảo sát đến từng hộ gia đình từ ngày 5/11. Đến hết ngày 10/11, đã có 178 hộ gia đình nộp phiếu kê khai cùng các giấy tờ có liên quan. Tổ công tác phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát hiện trạng, kiểm đếm, thống kê, đối chiếu, phân loại hộ và lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đến nay đã có nhiều hộ dân thuộc khu 5 tầng số 2 và khu 5 tầng số 4 chủ động di dời đến chỗ ở mới để phục vụ dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định. Để giúp các hộ thuộc chung cư 5 tầng Trần Đăng Ninh chuẩn bị di dời, Tổ công tác giúp việc Hội đồng GPMB phường Nam Định đã khẩn trương thu thập, bổ sung các hồ sơ giấy tờ, hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, đơn cam kết có xác nhận của Tổ dân phố, cơ quan, tổ chức có liên quan; liên hệ với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để tham mưu phương án đề nghị tiếp nhận đối với 1 trường hợp không có người thân, đang bị bệnh tâm thần thuộc diện phải di dời…

Trên địa bàn tỉnh hiện có 29 điểm nhà chung cư cũ thuộc tài sản công, tập trung tại phường Nam Định. Trong đó 2 nhà chung cư tại số 181 và số 207 đường Hoàng Văn Thụ được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, đã thực hiện di dời toàn bộ người dân theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh và thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của HĐND tỉnh, 27 điểm nhà chung cư còn lại được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C, có một bộ phận kết cấu chịu lực chính không bảo đảm khả năng sử dụng bình thường, xuất hiện nguy hiểm cục bộ, cần tiếp tục triển khai cải tạo, xây dựng lại theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND tỉnh và Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 28/3/2026 của UBND tỉnh về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 5 tầng Trần Đăng Ninh; thực hiện xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ các hộ dân tại khu nhà 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ và tiếp tục cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư gắn với chỉnh trang đô thị.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định tại Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 22/10/2026. Ông Bùi Xuân Thành, Phó trưởng Phòng Dự án dân dụng 1, Ban quản lý Đầu tư xây dựng số 2 tỉnh cho biết: Dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định gồm 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với quy hoạch được duyệt, đáp ứng cho khoảng 750 nhân khẩu.

Dự kiến đầu tháng 12/2026 sẽ hoàn thành di dời chung cư 5 tầng số 2 và số 4 Trần Đăng Ninh và khu vực chợ Xanh để đầu năm 2027 sẽ triển khai khởi công xây dựng. Trong 2 năm 2027-2028 tập trung xây dựng để năm 2028 sẽ bàn giao công trình, đưa vào sử dụng, góp phần bổ sung quỹ nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh.