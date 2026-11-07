Người dân nhiều tâm tư khi Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ ở Kim Văn - Kim Lũ

Liên quan tới việc xử lý sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh ở Hà Nội, theo rà soát ban đầu của UBND phường Định Công, 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C khu Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện di dời.

Ngày 5/11, UBND phường Định Công tổ chức Hội nghị về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường.

Những băn khoăn về nơi ở, công việc, việc học tập của con em được đại diện cư dân nêu cụ thể. Xử lý nghiêm sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và chăm lo an sinh xã hội là những yêu cầu được chính quyền đặt ra trong từng bước thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đồng cảm với bà con nhân dân khi có sự thay đổi, xáo trộn cuộc sống, không ai muốn thay đổi cả. Nhưng tôi khẳng định và cam kết, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND phường: Thứ nhất là đồng hành với 246 hộ. Thứ hai, tôi khẳng định qua các cuộc họp của lãnh đạo thành phố và nghị quyết HĐND thành phố, chắc chắn 246 hộ có nhu cầu, có nguyện vọng thì về nơi ở mới, chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây tại thời điểm này”.

“Quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là đồng hành và bảo đảm an sinh xã hội tối đa cho các cư dân. Chính quyền thành phố cũng như phường cam kết đồng hành cùng cư dân”, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Người dân nhiều tâm tư

Là người trực tiếp đại diện cho cư dân tầng 4, tòa CT12B tại chung cư Kim Văn - Kim Lũ tham gia hội nghị, ông Triển cho biết, ngay khi nhận được thông tin này, bản thân ông cùng các hộ dân nằm trong danh sách trên đều rất tâm tư.

"UBND phường thông báo trong năm 2026, đại diện phía chủ đầu tư sẽ đối thoại trực tiếp với từng hộ dân, thực hiện kê khai diện tích và đưa ra phương án đền bù cụ thể, giai đoạn 2027-2028 sẽ tiến hành di dời và phá dỡ", ông Triển nói.

Ông Triển, trưởng tầng 4 tòa CT12B chung cư Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: Thạch Thảo

"Lỗi sai là do chủ đầu tư chứ không phải người dân. Chúng tôi mua nhà có giấy tờ, một số người mua nhà đã qua nhiều chủ chứ không phải qua chủ đầu tư, đều có giấy tờ công chứng của Nhà nước đàng hoàng", ông Triển nói.

Chị Hiền, cư dân tầng 4 tòa CT12B, cho biết chị không được trực tiếp tham gia hội nghị nhưng vì nóng ruột, chị và một số cư dân đã tập trung ở ngoài để nhanh chóng nhận thông tin từ trưởng tầng.

"Sau khi nghe trường tầng phổ biến thông tin, về tới nhà, tôi đã không kìm được nước mắt", chị Hiền cho biết.

Chung cư Kim Văn - Kim Lũ nằm trong danh sách 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Ảnh: Thạch Thảo

Hai vợ chồng đều quê xa, kinh tế không ổn định, để có được căn hộ như hiện nay nơi thành phố, vợ chồng chị Hiền đã phải vay mượn và cố gắng không ngừng.

"Vợ chồng tôi phải làm thêm, chắt chiu từng đồng để trả nợ, trả lãi, cân đối từng khoản giữa tiền nợ, tiền sinh hoạt và tiền học của con. Dự định trả nợ xong chúng tôi sẽ có bé thứ hai nhưng có lẽ giờ đây mọi thứ đều phải gác lại", chị Hiền giãi bày.

Cần phương án đề bù thỏa đáng

Các hộ dân thuộc diện phải di dời tại chung cư Kim Văn - Kim Lũ hầu hết đều bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục ở lại gắn bó với ngôi nhà của mình bởi theo họ, nếu buộc phải rời đi, cơ hội để họ có thể sở hữu một căn hộ tương tự tại vị trí như hiện là rất khó khăn.

Trong trường hợp phải di dời, chị Hiền mong muốn chủ đầu tư phải đền bù theo giá thị trường của một căn hộ có vị trí tương đương đã có sổ để đảm bảo an sinh cuộc sống sau này.

Khu vực tầng 4 tòa CT12B chung cư Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: Thạch Thảo

Đồng tình với chị Hiền, ông Triển kiến nghị thêm 2 vấn đề cần phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi của cư dân.

"Thứ nhất, nếu người dân đồng ý với phương án đền bù bằng căn hộ tại Thanh Hà thì phải có nhà để vào ở luôn và có sổ, diện tích nhà hiện tại bao nhiêu thì đền đúng bằng bấy nhiêu. Thứ hai, giá nhà tại Thanh Hà và khu vực Kim Văn - Kim Lũ có sự chênh lệch thì phải trả phần chênh lệch đó cho chúng tôi thỏa đáng", ông Triển nhấn mạnh.

Ông Triển cho biết, ông và một số hộ dân đang tính tới phương án mời luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình.

Kiều Oanh