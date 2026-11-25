Theo Cổng thông tin Chính phủ Nhật Bản, từ tháng 4/2023, nước này chính thức triển khai "Chế độ đất thừa kế thuộc sở hữu nhà nước". Trước đây, người thừa kế chỉ có 2 lựa chọn: nhận toàn bộ di sản, hoặc từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế. Người dân không được phép "chọn lọc" để chỉ lấy phần tài sản mình muốn và bỏ phần không muốn.

Chế độ mới cho phép chuyển giao quyền sở hữu đất cho nhà nước, sau khi nộp phí xét duyệt 14.000 Yên (khoảng 2,2 triệu đồng) và khoản bù đắp chi phí quản lý 10 năm là 200.000 Yên (khoảng 32,4 triệu đồng).

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng theo hướng dẫn chính thức của Bộ Tư pháp Nhật Bản, điều kiện áp dụng rất nghiêm ngặt: đất có công trình xây dựng, đất đang tranh chấp, đất bị ô nhiễm đều không thể trả lại.

Điều này lý giải vì sao nhiều người sẵn sàng bỏ tiền nhưng vẫn không thể "thoát" được đất.

Nhiều ngôi nhà và mảnh đất ở vùng nông thôn Nhật Bản bị bỏ trống, không có người sử dụng, trở thành "tài sản tiêu cực" mà người thừa kế muốn trả lại cho nhà nước. Ảnh: Town-life Japan

Vì sao nhà đất thừa kế thành "tài sản tiêu cực"?

Theo phân tích của Business Journal, bất động sản ở vùng nông thôn hoặc ngoại ô Nhật Bản đang dần biến thành "tài sản tiêu cực".

Người thừa kế không chỉ chịu thuế tài sản cố định hàng năm, mà còn phải trả chi phí cắt cỏ, sửa chữa và có thể phải bồi thường nếu nhà sập gây tai nạn.

Bài báo ví dụ: nếu chi phí duy trì hàng năm là 10 vạn Yên (khoảng 16,2 triệu đồng), sau 20 năm sẽ là 200 vạn Yên (khoảng 324 triệu đồng), trong khi chỉ cần bỏ một lần 20 vạn Yên (khoảng 32,4 triệu đồng) để trả lại cho nhà nước sẽ hợp lý hơn về kinh tế.

Thậm chí có trường hợp, dù tốn 300 vạn Yên (khoảng 486 triệu đồng) phí tháo dỡ, người ta vẫn chấp nhận trả đất cho nhà nước, bởi giữ lại còn tốn kém hơn.

Theo Nikkan SPA!, số đơn từ bỏ thừa kế tại Nhật Bản năm 2025 đạt 324.000 hồ sơ, cao nhất lịch sử và tăng khoảng 70% so với 10 năm trước. Nguyên nhân không chỉ là nợ nần, mà còn vì "đất đai không bán được, nhà trống không có mục đích sử dụng".

Ngay cả khi muốn trả, cũng không dễ

Một giáo sư xã hội học tại Đại học Chuo (Nhật Bản) đã kể lại trải nghiệm thực tế của chính mình khi tìm cách trả lại mảnh đất thừa kế ở tỉnh Mie.

Người dì quá cố của ông mua đất từ thập niên 1970 với hy vọng xây nhà dưỡng già, nhưng qua đời trước khi thực hiện được ước nguyện.

Gia đình ông đã đóng thuế tài sản cố định và phí hội cư dân địa phương hàng năm suốt 25 năm, dù mảnh đất không hề được sử dụng. Khi quyết định dùng chế độ mới để trả đất, họ mới phát hiện một vướng mắc: trên giấy tờ đất vẫn còn ghi khoản thế chấp từ khoản vay mua đất trước đây, dù khoản vay đã được trả hết từ lâu.

Công ty từng cho vay đã không còn tồn tại. Phải mất nhiều tháng tìm hiểu và liên hệ với công ty kế thừa mới xóa được quyền cầm cố.

Sau đó, ông phải đưa con đi cùng để tìm mốc giới tại thực địa, nhờ cư dân địa phương cắt cỏ giúp và chuẩn bị hồ sơ trong nhiều tháng trời mới nộp được đơn.

Đến tháng 1/2026, đơn vẫn chưa được chấp thuận và theo quy định, thời gian xét duyệt kéo dài ít nhất nửa năm.

Ngày càng nhiều người tìm đến giải pháp

Theo thống kê của Bộ Tư pháp Nhật Bản, tính đến cuối tháng 10/2026, đã có 6.267 đơn đăng ký “trả lại đất cho nhà nước”, trong đó đất nông nghiệp chiếm nhiều nhất với 2.429 đơn, đất ở 2.178 đơn, đất rừng 952 đơn.

Theo chế độ "Đất thừa kế thuộc sở hữu nhà nước" từ tháng 4/2023, người dân Nhật Bản có thể nộp phí để trả lại đất cho nhà nước, nhưng điều kiện áp dụng rất nghiêm ngặt và không phải ai cũng được chấp thuận. Ảnh: The Gold Online

Tính đến cuối tháng 9/2026, đã có 3.231 thửa đất được nhà nước tiếp nhận, với tỷ lệ chấp thuận khoảng 94,5%.

Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của Bộ Tư pháp Nhật Bản với hơn 2.000 người, dù 73% người nộp đơn hài lòng với kết quả, có hơn 50% cho rằng mức phí gánh nặng là "cao".

Về chi phí tháo dỡ nhà cửa và cắt cỏ: 23,5% người được hỏi tốn dưới 5 vạn Yên (khoảng 8,1 triệu đồng); 24,7% tốn từ 20 đến 50 vạn Yên (khoảng 32,4 - 81 triệu đồng) và 21,2% tốn trên 100 vạn Yên (khoảng 162 triệu đồng).

Đáng chú ý hơn, theo dữ liệu khảo sát của tờ báo chuyên ngành bất động sản Jutaku Shinpo, trong số những người đã trải qua thừa kế, chỉ có 9,2% biết đến chế độ này.

Chính phủ cũng đang tính chuyện sửa đổi

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Nhật Bản, bối cảnh ra đời chính sách là khoảng 42% người dân cảm thấy "gánh nặng" khi sở hữu đất và khoảng 20% hộ gia đình sở hữu đất mong muốn có chế độ "trả đất cho nhà nước".

Nhưng chế độ này đang bộc lộ hạn chế. Theo Jiji Press, tính đến cuối tháng 9/2026, trong số 3.231 thửa đất được nhà nước tiếp nhận, chỉ có vài thửa được bán lại vì phần lớn là đất dốc, diện tích nhỏ, không có giá trị thị trường.

Nhà nước tiếp tục phải chịu chi phí quản lý những mảnh đất này.

Bộ Tư pháp Nhật Bản đang xem xét sửa đổi chế độ, hướng tới việc kết nối người muốn trả đất với doanh nghiệp hoặc chính quyền địa phương có nhu cầu sử dụng, thay vì để nhà nước ôm hết.

Mục tiêu là trình dự luật sửa đổi vào kỳ họp Quốc hội thường kỳ năm 2028.