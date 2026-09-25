Người dân Nghệ An dỡ nhà, nhường đất mở rộng nghĩa trang liệt sĩ

Dự án mở rộng Khu A, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào ảnh hưởng đến 27 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường 58 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Minh.

Dỡ nhà, nhường đất tri ân những người đã hy sinh vì đất nước

Những ngày trung tuần tháng 9, ở thôn Kim Nhan 2, xã Anh Sơn, tiếng tháo dỡ nhà cửa xen lẫn tiếng máy móc chuẩn bị mặt bằng cho dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Những căn nhà từng là nơi che mưa nắng, gắn với cuộc sống của nhiều gia đình suốt hàng chục năm lần lượt được tháo dỡ. Đồ đạc được thu dọn, chuyển đi. Phần đất sau đó được bàn giao để thực hiện dự án.

Người dân thôn Kim Nhan 2, xã Anh Sơn, tự tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Hữu Minh.

Gia đình bà Hoàng Thị Huê sống ở đây gần 40 năm. Khi địa phương thông báo chủ trương mở rộng nghĩa trang, gia đình bà đồng ý bàn giao đất và tự tháo dỡ công trình. "Đây là công trình tâm linh, là nơi những người đã hy sinh vì đất nước được yên nghỉ. Gia đình tôi đồng thuận, tháo dỡ để bàn giao đất cho dự án", bà Huê nói.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Sơn cũng đang thu dọn phần tài sản trước khi bàn giao mặt bằng. Phần đất phải nhường đã gắn bó với gia đình ông trong thời gian dài. Nhưng khi được địa phương thông tin về dự án, ông và người thân đều đồng tình. "Sau khi tháo dỡ, gia đình sẽ dọn dẹp sạch sẽ để bàn giao mặt bằng. Nhường một phần đất để mở rộng nghĩa trang, để các liệt sĩ có nơi yên nghỉ khang trang hơn, chúng tôi thấy đó là việc nên làm", ông Sơn chia sẻ.

Theo UBND xã Anh Sơn, dự án mở rộng khu A Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào ảnh hưởng đến 27 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 58 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện, các hộ dân chủ động phối hợp tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Người dân thu dọn đồ đạc sau khi tháo dỡ nhà, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng nghĩa trang. Ảnh: Hữu Minh.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Người dân được thông tin về ý nghĩa của dự án, đồng thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được công khai, thực hiện theo quy định.

"Đây không chỉ là một dự án xây dựng mà còn là công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, tâm linh. Việc mở rộng sẽ tạo thêm không gian để quản lý, chăm sóc, tưởng niệm các liệt sĩ hiện tại và lâu dài", ông Dũng nói.

Thêm 1,06 héc-ta để đón hài cốt liệt sĩ trở về

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, có diện tích khoảng 6,8 héc-ta. Đây là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, thuộc 27 tỉnh, thành phố trong cả nước. Gần nửa thế kỷ qua, nơi đây không chỉ là nơi an nghỉ của các liệt sĩ mà còn là địa chỉ để thân nhân, đồng đội và người dân đến dâng hương, tưởng niệm.

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Ảnh: Song Hoàng.

Mỗi năm, nghĩa trang đón hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm, tìm kiếm thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau gần 50 năm xây dựng, một số hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp. Trong khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Lào vẫn được triển khai, việc mở rộng nghĩa trang được đặt ra nhằm chủ động thêm quỹ đất an táng.

Khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào sẽ được mở rộng thêm 1,06 héc-ta, đủ điều kiện an táng khoảng 2.700 phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Song Hoàng.

Theo kế hoạch, khu A của Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào sẽ được mở rộng thêm 1,06 héc-ta, đủ điều kiện an táng khoảng 2.700 phần mộ liệt sĩ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 163 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Nghệ An. Cùng với đó, tỉnh triển khai dự án nâng cấp, tu bổ, tôn tạo một số hạng mục hiện hữu của nghĩa trang, với tổng mức đầu tư khái toán gần 49 tỉ đồng.

Các dự án nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo không gian khang trang, đáp ứng yêu cầu an táng, quản lý, chăm sóc và tổ chức các hoạt động tưởng niệm lâu dài.

Theo kế hoạch, dự án đầu tư nâng cấp, tu bổ, tôn tạo và mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Công trình cũng hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt Nam - Lào (5/9-1962 - 5/9/2027).