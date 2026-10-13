Người dân Mỹ Thới mong sớm nâng cấp đường Trần Quang Khải

Đường Trần Quang Khải bị ngập sau những cơn mưa lớn. Ảnh chụp lúc 14 giờ 32 phút ngày 6/10/2026

Tuyến đường Trần Quang Khải, khóm Trung An, kết nối các khu dân cư, trường học và UBND phường Mỹ Thới, có lượng người qua lại đông. Sau thời gian dài sử dụng, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, nhựa bong tróc, đá sỏi lộ ra; một số đoạn thấp, thoát nước chậm, khiến đường thường xuyên đọng nước sau mưa lớn hoặc khi triều cường dâng cao.

Tình trạng này ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Bà V.P., ngụ khóm Trung An, cho biết gia đình bà kinh doanh tạp hóa trên tuyến đường nên gặp nhiều khó khăn khi mưa lớn, nước dâng. Nhiều người đi xe máy qua đoạn đường bị ngập gặp sự cố chết máy, phải dắt bộ; các hố sâu bị nước che khuất cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông N.A.D., ngụ khóm Trung An, thường xuyên đưa con đi học qua tuyến đường này, cho biết học sinh đi xe đạp, xe máy điện dễ cán phải ổ gà, trượt bánh hoặc mất thăng bằng, nhất là khi trời mưa khiến các điểm hư hỏng khó nhận biết. Ông mong tuyến đường sớm được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người dân.

​Người dân sinh sống, mua bán trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn sau những trận mưa lớn.

Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thới, kết cấu mặt đường bị ảnh hưởng sau thời gian dài sử dụng, trong khi hệ thống thoát nước chưa bảo đảm. Một số đoạn mặt đường thấp hơn lề hai bên cũng khiến nước thoát chậm.

Trước phản ánh của người dân, địa phương thường xuyên ghi nhận hiện trạng, tổng hợp ý kiến gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trước mắt, các đơn vị chức năng dặm vá, khắc phục tạm thời những vị trí hư hỏng để bảo đảm lưu thông.

Về lâu dài, UBND phường đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp đồng bộ tuyến đường, nâng cao cao trình mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước nhằm hạn chế ngập sau mưa lớn, triều cường.