Học sinh hằng ngày phải đi qua tuyến Tỉnh lộ 22 hiện xuống cấp nghiêm trọng để đến trường.

Mặt đường xuống cấp

TL 22 là tuyến đường phục vụ nhiệm vụ quốc phòng ven biển kết hợp dân sinh. Được đầu tư xây dựng từ khá lâu, trong khi lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, tuyến đường hiện đã xuống cấp. Ghi nhận trên tuyến cho thấy, mặt đường khá nhỏ hẹp, nhiều vị trí bong tróc lớp bê tông, nhựa, xuất hiện những mảng chắp vá, lồi lõm, nham nhở. Không ít đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi, mặt đường sụt lún, biến dạng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nhất là xe máy và xe đạp.

Vào những ngày nắng, bụi từ mặt đường hư hỏng ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên tuyến. Khi trời mưa, nhiều vị trí thấp trũng không có hệ thống thoát nước khiến nước đọng thành từng vũng lớn, che khuất những điểm hư hỏng. Tình trạng này khiến người tham gia giao thông khó quan sát, nhất là vào ban đêm hoặc khi mưa lớn, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) Phong Hải 2, phường Phong Quảng cho biết: “Trên tuyến TL 22 có khoảng 2,5km (đoạn từ chùa Hải Đông đến giáp ngã ba Trường Mầm non Phong Quảng (cơ sở 1)) mặt đường xuống cấp khá nặng. Điều người dân lo ngại nhất là tình trạng ngập nước thường xuyên xuất hiện trên những đoạn đường đã xuống cấp. Mùa mưa, nước đọng mặt đường khiến người đi đường khó quan sát các ổ gà, điểm sụt lún để chủ động tránh né. Trong khi các em học sinh hằng ngày phải đi qua tuyến đường này để đến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Theo người dân sống dọc tuyến TL 22, tình trạng xuống cấp kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn tác động đến sinh hoạt và phát triển kinh tế của địa phương. “Trên địa bàn phường còn có những tuyến đường khác cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, TL 22 là tuyến đường quốc phòng có vai trò đặc biệt quan trọng, nên việc nâng cấp, sửa chữa càng được người dân quan tâm hơn. Người dân rất mong thành phố sớm có phương án đầu tư phù hợp để nâng cấp, sửa chữa tuyến đường quan trọng này”, ông Lê Minh Long, người dân phường Phong Quảng nêu ý kiến.

Sớm nâng cấp đồng bộ

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố và chính quyền địa phương, cử tri phường Phong Quảng nhiều lần phản ánh, kiến nghị về tình trạng xuống cấp của tuyến TL 22. Người dân mong muốn, các cấp, ngành chức năng sớm kiểm tra, đánh giá hiện trạng, có giải pháp khắc phục những vị trí hư hỏng và xây dựng phương án nâng cấp tổng thể toàn tuyến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân cũng như yêu cầu quốc phòng.

Giữa tháng 10/2026, tại cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương về giải quyết kiến nghị của người dân trong lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng đã báo cáo đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố về tình hình và phương án xử lý các kiến nghị, trong đó có tình trạng xuống cấp của TL 22.

Trước mắt, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành vá ổ gà, xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại những vị trí hư hỏng, thấp trũng trên tuyến nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước mùa mưa bão. “Hiện tuyến TL 22 đã được đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027, trong đó, ưu tiên các đoạn từ Km7+700 đến Km8+050 và Km13+600 đến Km14+200, đi qua địa bàn phường Phong Phú và phường Phong Quảng. Các hạng mục dự kiến tập trung sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng và ngập cục bộ”, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin.

Việc đưa một số đoạn của TL 22 vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027 là tín hiệu tích cực, đáp ứng phần nào mong mỏi của cử tri. Tuy nhiên, về lâu dài, việc rà soát, đánh giá hiện trạng để có phương án nâng cấp phù hợp vẫn là yêu cầu được đặt ra, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.