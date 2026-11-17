Với sự chấp thuận của chính quyền địa phương, một đoạn đầu con kênh được san lấp để tiện việc lưu thông. Tuy nhiên, sau san lấp, lối đi chung tiếp tục bị lấn chiếm, thu hẹp dần, khiến việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp trở ngại.

Nhựt An/PV TTXVN tại Đồng Tháp