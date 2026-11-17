Người dân mong muốn sớm khơi thông lối đi chung tại kênh Giáo Chỉ, Đồng Tháp
Tuyến kênh Giáo Chỉ trên địa bàn ấp An Thái, xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp) dần bị thu hẹp theo thời gian.
Với sự chấp thuận của chính quyền địa phương, một đoạn đầu con kênh được san lấp để tiện việc lưu thông. Tuy nhiên, sau san lấp, lối đi chung tiếp tục bị lấn chiếm, thu hẹp dần, khiến việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp trở ngại.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-dan-mong-muon-som-khoi-thong-loi-di-chung-tai-kenh-giao-chi-dong-thap-post1403517.html