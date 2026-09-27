Người dân mong giải quyết triệt để điểm ngập đường Mã Lò chưa đầy 1km

Người dân mong sớm giải quyết triệt để điểm ngập đường Mã Lò chưa đầy 1km. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tình trạng ngập cục bộ kéo dài nhiều năm qua làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh doanh của các hộ dân, cũng như an toàn giao thông tại khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi khi mưa lớn kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, cả đoạn đường gần như biến thành sông. Nước ngập sâu khoảng 30 - 50cm khiến việc đi lại của người dân vô cùng vất vả.

Nhiều điểm ngập nặng tập trung ngay trước cổng trụ sở UBND phường Bình Trị Đông, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, Trường THCS Bình Trị Đông A, Trường Mầm non Cẩm Tú và khu vực giao với rạch Ông Búp.

Lực lượng chức năng của địa phương hỗ trợ người dân dắt xe chết máy qua dòng nước ngập vào chiều tối 22-9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Sinh sống và bán nước giải khát tại địa chỉ 96 đường Mã Lò suốt 20 năm qua, ông Nguyễn Anh Phương ngao ngán: “Hễ mưa là ngập. Từ lúc bắt đầu mưa là tôi phải dọn dẹp, ngưng bán ngay để lo ứng phó việc nước tràn vào nhà. Lần nào cũng vậy, rất vất vả và mệt mỏi”.

Chung nỗi ám ảnh, ông Lê Quốc Khanh, chủ một quán cà phê tại khu vực, chia sẻ: “Xe gắn máy mà đi qua đây khi trời mưa hầu như chết máy đến 90%, do nước ngập dâng nhanh. Nguy hiểm nhất là việc ô tô chạy ngang qua, tạo sóng lớn khiến người đi xe máy hay dắt bộ xe máy té ngã”.

Chính quyền phường Bình Trị Đông và người dân đều mong chờ dự án sửa chữa đường Mã Lò sớm được phê duyệt để giải quyết triệt để điểm ngập tại khu vực. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đại diện UBND phường Bình Trị Đông cho biết, phường đã gửi văn bản kiến nghị Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM sớm phê duyệt và triển khai dự án sửa chữa đường Mã Lò, nhằm xử lý điểm ngập này trong mùa mưa 2026.

"Chính quyền phường và người dân địa phương đang rất mong chờ Sở Xây dựng TPHCM sớm thẩm định, phê duyệt dự án, để giúp giải quyết triệt để điểm ngập, góp phần ổn định đời sống cho người dân”, ông Nguyễn Phước Bình, Trưởng Phòng Hạ tầng, UBND phường Bình Trị Đông cho biết.

Dự án sửa chữa đường Mã Lò (đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Hương lộ 2) có chiều dài 890m, tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng (bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước), kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027. Dự án giúp nâng cao độ mặt đường thêm 50cm so với hiện hữu, cải tạo hố ga (trung bình từ 20cm – 50cm) và miệng thu nước hiện hữu tương ứng với cao trình thiết kế.