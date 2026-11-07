Người dân mong đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì sớm thi công, chấm dứt cảnh ô nhiễm vì rác thải

Được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực đi lại tại khu vực phía Tây Hà Nội, dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, còn gọi là phố Đồng Me, được khởi công từ năm 2017. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành, nhiều đoạn còn dang dở.

Theo ghi nhận, tại đoạn từ ngõ 45 phố Đồng Me đến cổng làng Mễ Trì Hạ, công tác thi công vẫn chưa thể triển khai do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Nhiều vị trí còn vật liệu xây dựng, hàng rào chắn và mặt bằng chưa được giải phóng. Việc dự án kéo dài khiến tuyến đường chưa thể thông suốt, gây khó khăn cho hoạt động đi lại của người dân, đồng thời phát sinh các điểm xung đột giao thông.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, tình trạng thi công dang dở còn kéo theo nhiều bất cập về môi trường đô thị.

Phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt xuất hiện tại nhiều vị trí; một số khu vực có nước đọng lâu ngày, bốc mùi khó chịu.

Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng cùng những vũng nước đọng lâu ngày khiến việc di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Một người dân sinh sống trên tuyến đường cho biết, việc dự án đình trệ kéo dài gây ra nhiều bất cập cho các hộ dân xung quanh. Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống.

"Nhiều người dân mang rác ra đây đổ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến chúng tôi vô cùng khó chịu. Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Mong dự án sớm hoàn thành để tạo nên môi trường sạch đẹp", người dân chia sẻ.

Tại nút giao phố Đồng Me - đường Mễ Trì, hàng rào tôn được dựng lên để khoanh vùng thi công.

Máy ủi, máy đào được huy động đến công trường để san gạt mặt bằng, đào rãnh đặt cống.

Nhiều cấu kiện cống hộp bê tông mới cũng được vận chuyển đến, chuẩn bị thay thế các đoạn cống cũ đã xuống cấp.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai một số hạng mục như lót cống, thi công cốt nền đường. Tuy nhiên, tại những khu vực chưa được bàn giao mặt bằng, công trường vẫn trong tình trạng ngổn ngang, chưa thể triển khai đồng bộ.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân khu vực mong muốn những vướng mắc về giải phóng mặt bằng sớm được tháo gỡ, các hạng mục còn lại được triển khai đồng bộ để tuyến đường hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện giao thông và môi trường đô thị.