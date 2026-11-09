Người dân Maroc đổ ra bãi biển săn tìm kho báu bằng máy dò kim loại

Tại bãi biển Corniche ở thành phố Agadir, Mustapha Harmouch, 33 tuổi, thường xuyên di chuyển trên cát với chiếc máy dò kim loại trên tay. Mỗi tiếng bíp từ thiết bị đều có thể báo hiệu một phát hiện mới, dù đó là đồng xu, chiếc nhẫn hay đơn giản chỉ là một mảnh kim loại bị bỏ lại.

Khoảng 4 năm trước, Harmouch mua chiếc máy dò kim loại Tianxun TX 850 qua mạng. Sở thích này sau đó trở thành nội dung cho kênh YouTube Stofishing, chuyên về du lịch và đánh bắt cá bằng lao, hiện có khoảng 123.000 người đăng ký.

Cuộc tìm kiếm "kho báu" có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ, với mỗi lần rà quét bằng thiết bị dò tìm đều mở ra khả năng bắt gặp một phát hiện bất ngờ. Ảnh: Hajar Elkahlaoui/Al Jazeera.

Harmouch cho biết, sức hấp dẫn lớn nhất của hoạt động này nằm ở yếu tố bất ngờ. Người tìm kiếm không thể biết trước vật thể nằm dưới lớp cát là gì cho đến khi đào lên. Qua những chuyến đi, anh từng tìm thấy nhiều đồng xu cổ gắn với các giai đoạn lịch sử của Maroc, trong đó có 14 đồng tiền đồng falus tại thị trấn ven biển Sidi Ouassay, cách Agadir khoảng 65km về phía nam.

Một số đồng xu đã bị ăn mòn bởi muối biển và thời gian, nhưng đồng cổ nhất được anh xác định có niên đại từ năm 1289 theo lịch Hồi giáo. Với Harmouch, giá trị của những món đồ này chủ yếu nằm ở ý nghĩa lịch sử và trải nghiệm khám phá hơn là khả năng bán lại để kiếm tiền.

Anh thường đi dò tìm khoảng 4 lần mỗi tháng, chủ yếu tại Taghazout và khu vực Corniche. Trong số những món đồ từng tìm thấy có trang sức, tiền xu Maroc, tiền nước ngoài và một đồng bạc 20 franc của Pháp. Đáng chú ý, anh từng tìm được một chiếc nhẫn vàng nhỏ và luôn cố gắng tìm cách trả lại những món đồ giá trị cho chủ sở hữu.

Không chỉ Harmouch, nhiều người dân khác cũng tham gia thú chơi này. Mohamed Botaib, cựu huấn luyện viên thể thao đang tìm kiếm việc làm, thường dò kim loại tại các bãi biển, khu rừng và vùng núi. Những phát hiện của anh chủ yếu là tiền xu thông thường, đồng dirham và nhẫn.

Trong khi đó, Jalal Zegnoune, kỹ thuật viên bảo trì tại Casablanca, tranh thủ dò tìm kim loại vào thời gian rảnh hoặc buổi tối. Ngoài tiền xu, trang sức, đồng hồ và kính mắt, anh còn phát hiện nhiều vật dụng bỏ đi như đinh, mảnh vỏ hộp cá mòi và ngư cụ cũ.

Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui khám phá mà còn góp phần thu gom rác thải kim loại trên bãi biển. Một số người tham gia cho biết họ chủ động loại bỏ những vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho du khách.

Đối với một số người đam mê, những giờ đồng hồ dành ra để rà soát đường bờ biển Morocco không chỉ nhằm mục đích tìm kiếm, mà bản thân quá trình tìm kiếm đó cũng chính là một phần trải nghiệm thú vị, bất kể họ có tìm thấy thứ gì trên bãi cát hay không. Ảnh: Hajar Elkahlaoui/Al Jazeera.

Tuy nhiên, việc dò tìm kim loại tại Maroc cũng chịu sự điều chỉnh của các quy định bảo vệ di sản. Theo Luật 22-80, hoạt động tìm kiếm nhằm phát hiện các hiện vật có giá trị khảo cổ, lịch sử phải được cấp phép. Những phát hiện tình cờ liên quan đến di sản cũng cần được thông báo cho cơ quan chức năng.

Các nhà khảo cổ cho rằng giá trị của một hiện vật không chỉ nằm ở bản thân món đồ mà còn phụ thuộc vào vị trí và bối cảnh phát hiện. Vì vậy, máy dò kim loại có thể hỗ trợ nghiên cứu khảo cổ nếu được sử dụng trong các cuộc khảo sát có quy trình ghi chép và kiểm soát phù hợp.

Với Harmouch, dò tìm kim loại vẫn chỉ là sở thích bên cạnh công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh dụng cụ câu cá. Anh cùng những người có chung đam mê coi mỗi chuyến đi là một cơ hội khám phá, thay vì đặt mục tiêu kiếm tiền từ những món đồ tìm được.

Như Botaib chia sẻ, mỗi người đều có vận may riêng. Và đôi khi, phần thưởng lớn nhất sau nhiều giờ trên bãi biển không phải là một món đồ quý giá, mà chính là trải nghiệm tìm kiếm và những câu chuyện bất ngờ phía sau mỗi phát hiện.