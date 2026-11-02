Người dân Mai Phụ giao nộp rùa núi vàng quý hiếm

Sáng 2/11, UBND xã Mai Phụ phối hợp Công an xã và Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận cá thể rùa quý do người dân tự nguyện bàn giao.

Các lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận rùa quý.

Trước đó, ngày 1/11, trong lúc đi làm đồng, anh Phạm Văn Diễn (SN 1989, ở thôn An Sơn, xã Mai Phụ) phát hiện một cá thể rùa đi lạc ở khu vực cạnh mương nước. Sau khi đưa về nhà chăm sóc, nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nên anh đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để giao nộp.

Qua kiểm tra, cá thể rùa được xác định là rùa núi vàng, tên khoa học Indotestudo elongata, nặng khoảng 1,5 kg. Loài này có mai thuôn dài, màu vàng nâu với những mảng sẫm đặc trưng.

Người dân bàn giao cá thể rùa cho các lực lượng chức năng.

Rùa núi vàng sinh sống chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới ẩm, hoạt động trên mặt đất và có nguồn thức ăn đa dạng. Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là loài nguy cấp, quý, hiếm, phân bố tại Việt Nam và một số quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, hoàn thiện thủ tục để chuyển giao về Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, theo dõi trước khi thả trở lại môi trường tự nhiên.