Người dân lo nhiễm mặn từ hoạt động khai thác cát tại cảng Mỹ Thủy

Ông Phan Văn Hải (SN 1979), ở tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy cho biết; Nguồn nước phục vụ tưới tiêu có dấu hiệu nhiễm mặn, khiến cây trồng vàng lá, khô héo, giảm năng suất; một số diện tích sản xuất bị ảnh hưởng. Người dân lo ngại nếu tình trạng này kéo dài có thể tác động đến chất lượng đất và khả năng canh tác trong thời gian tới.

Tàu của Công ty TNHH MTV Long Hải, hút cát từ biển Mỹ Thủy lên bờ (ảnh: Cái Văn Long).

Trước sự lo lắng nêu trên, ông Hải đại diện các hộ dân đã có đơn kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh hiện trạng; lấy mẫu nước, đất để phân tích, đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và công khai kết quả cho người dân.

Ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho biết: "Khu vực bãi chứa 2A có diện tích khoảng 18ha, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư để làm bãi chứa vật liệu nạo vét phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, trong quá trình bơm hút cát lên bãi chứa 2A đã xảy ra tình trạng nước rò rỉ, nhiễm mặn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân thôn Mỹ Thủy ở khu vực lân cận. Trước đó, ngày 28/8/2026, UBND xã Mỹ Thủy tổ chức kiểm tra việc triển khai đê chắn sóng và bơm hút cát của Công ty Cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP)".

Vòi hút cát của Công ty TNHH MTV Long Hải, từ dưới biển lên bãi chứa tại thôn Mỹ Thủy, phun cả ngày lẫn đêm, khiến người dân bức xúc (ảnh Cái Văn Long).

Tại Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 31/8/2026, UBND xã Mỹ Thủy kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở NN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá các vấn đề liên quan đến môi trường, cát bụi, nhiễm mặn trong quá trình thi công, hút cát; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong Văn bản UBND xã Mỹ Thuỷ đề nghị Công ty MTIP khẩn trương nạo vét, khơi thông các cống rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước trong quá trình thi công hút cát, hạn chế tối đa tình trạng nhiễm mặn và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Ngày 4/9/2026, UBND xã Mỹ Thủy phối hợp với Sở NN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra thực địa.

Qua kiểm tra, các đơn vị yêu cầu Công ty MTIP triển khai đắp một tuyến đê nhằm tách nước thải hút cát bị rò rỉ từ bãi chứa 2A chảy về các hố lắng thuộc phạm vi dự kiến bố trí xây dựng cầu cảng số 3, số 4; không để nước thải rò rỉ chảy về cầu số 2 trên đường Quốc phòng, gây nhiễm mặn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

UBND xã Mỹ Thuỷ yêu cầu đơn vị thi công nạo vét mương thoát nước, khơi thông dòng chảy tại các cầu, cống thoát nước trên tuyến đường trục dọc qua khu vực dự án, từ cầu số 10 đến Quốc lộ 15D, nhằm bảo đảm tiêu thoát nước mặt trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Hùng Trí, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, đánh giá tình hình.

Theo ông Trí, qua kiểm tra bước đầu, đoàn công tác ghi nhận độ mặn tại một số giếng nước sinh hoạt của người dân, tuy nhiên mức độ có sự khác nhau tại các vị trí lấy mẫu. Các mẫu nước hiện mới được kiểm tra nhanh tại hiện trường, chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cũng như mức độ ảnh hưởng.

Ngày 9/9/2026, UBND xã Mỹ Thủy tiếp tục ban hành Công văn số 1034/UBND-TH gửi Công ty MTIP về việc bảo đảm môi trường trong quá trình thi công hút cát lên bãi chứa 2A.

Theo văn bản này, qua kiểm tra thực địa ngày 8/9, UBND xã nhận thấy hiện tượng nước thải hút cát rò rỉ vẫn tiếp tục chảy về phía khu vực dân cư tại cầu số 2 trên đường Quốc phòng ven biển, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân thôn Mỹ Thủy.

Chủ tịch UBND xã cho biết, có khoảng 100 người dân đã tập trung trước trụ sở Công ty MTIP để phản đối việc nạo hút cát lên bãi chứa 2A và kiến nghị các cấp kiểm tra, đánh giá tình trạng môi trường, nhiễm mặn.

Công ty TNHH MTV Long Hải hút cát lên bãi chứa, không làm bạt chống thẩm thấu dưới đáy, dẫn đến nguồn nước nhiễm mặn, chảy vào khu dân cư (ảnh: Cái Văn Long).

Trước thực trạng trên, UBND xã Mỹ Thủy yêu cầu Công ty MTIP chỉ đạo Công ty TNHH MTV Long Hải tạm dừng ngay việc hút cát lên bãi chứa 2A để xử lý vấn đề nhiễm mặn, đồng thời thực hiện các yêu cầu về môi trường theo các văn bản trước đó và nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 9/9 giữa chính quyền địa phương, Công ty MTIP, đơn vị thi công, các cơ quan liên quan và đại diện thôn Mỹ Thủy.

UBND xã Mỹ Thủy nhận định, hiện nay người dân thôn Mỹ Thủy chưa được cung cấp nước sạch sinh hoạt. Nếu tiếp tục xảy ra tình trạng nhiễm mặn cao sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, có nguy cơ phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ thực tế trên, UBND xã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn tổng thể quá trình triển khai thi công Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy của Công ty MTIP theo phương án bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra công tác quản lý, tổ chức quan trắc môi trường và việc thực hiện các nội dung mà doanh nghiệp đã cam kết.

Hiện vấn đề môi trường trong quá trình hút cát phục vụ thi công Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin./.