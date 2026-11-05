Người dân lo ngại về chất lượng thi công công trình Đường 70
Tại dự án nâng cấp, mở rộng Đường 70, đoạn qua phường Xuân Phương, việc tập kết đất, trạc thải lẫn rác sinh hoạt tại hồ câu F79 Miêu Nha đang đặt ra những vấn đề cần được quan tâm, xử lý. Bởi một công trình đẹp không chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải được xây dựng từ những quy trình thi công đúng quy định, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-lo-ngai-ve-chat-luong-thi-cong-cong-trinh-duong-70-246261105220033885.htm