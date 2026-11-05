Người dân lo ngại về chất lượng thi công công trình Đường 70

Góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi), TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) cần bám sát giá giao dịch thực tế. Cơ chế này có thể giúp người bị thu hồi đất được bồi thường sát hơn với giá thị trường, trong khi tiền sử dụng đất tại một dự án có thể gấp 2–2,6 lần mức trước đây.