Người dân Lào Cai đồng thuận hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Ngày 23/9, lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại tuyến đường liên thôn giữa thôn Việt Cường 1 với Việt Cường 6, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai đã huy động được gần 70 hộ dân hiến khoảng 6.000m đất để mở rộng tuyến đường dài 3,8km, nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng 70 tấn xi măng hỗ trợ xã Việt Hồng làm đường giao thông nông thôn.

Tại buổi lễ, không khí làm đường diễn ra sôi nổi, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang góp sức bằng những phần việc cụ thể từ chặt, bóc quế đến phát quang thực bì, thu dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu đến đóng góp ngày công nhằm tạo điều kiện để máy móc thi công.

Ông Vũ Xuân Đoàn, Trưởng thôn Việt Cường 1 cho biết, toàn thôn có 310 hộ dân, với trên 1.200 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 25%. Đối với bà con vùng cao đất đai rất quý giá, nhưng tuyến đường này mở ra là để phục vụ chính người dân trong thôn. Có đường rộng rãi, xe vào tận nơi thì hàng hóa vận chuyển mới dễ dàng, giảm bớt chi phí và sức lao động.

Người dân đồng thuận hiến đất, chặt cây để mở rộng đường.

Hiểu rõ lợi ích chung, bà con đồng thuận rất cao, nhiều hộ sẵn sàng tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu để tuyến đường sớm được thi công. Từ sự đồng thuận đó, đến nay, thôn Việt Cường 1 có 64 hộ dân tự nguyện hiến đất với khoảng 6.000m2 đất chủ yếu trồng quế. Đồng thời, người dân còn chủ động phát quang cây cối, di dời hoa màu và tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trong số các gia đình tiêu biểu tự nguyện hiến đất, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Hồng Xuyên, thôn Việt Cường 1 đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần chung sức đến toàn thể bà con trong thôn. Hộ gia đình này đã tự nguyện hiến trên 400 cây quế, khoảng gần 1.000m2 đất phục vụ mở đường.

98 xã, phường tại Lào Cai đồng loạt khởi công xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Anh Xuyên phấn khởi chia sẻ, đất thì gia đình nào cũng quý, nhưng mình phải nghĩ cái lợi lâu dài. Trước đây đường sá vất vả, chở được bao ngô, bao lúa đi bán rất gian nan. Giờ có đường rộng, người mua dễ vào, mình chở hàng đi bán cũng thuận tiện. Vì vậy khi thôn vận động, gia đình thống nhất hiến đất ngay không yêu cầu bồi thường và chủ động chặt quế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Cùng chung suy nghĩ đó, anh Nguyễn Văn Giảng, thôn Việt Cường 1 cũng tự nguyện hiến 200 cây quế gần 10 năm tuổi. Anh Giảng cho hay, đường khó thì làm gì cũng khó. Muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải có đường. "Mình hiến đất thì cũng chịu thiệt một phần diện tích, nhưng sau này đường làm xong thì gia đình và cả thôn đều được hưởng, con cháu đi học hay đi làm cũng thuận lợi hơn", anh Giảng chia sẻ.

Đồng bào các dân tộc phấn khởi tham gia làm đường.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng thông tin, những năm qua, xã Việt Hồng đạt nhiều kết quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã nhựa hóa, bê tông hóa được 113/124 km đường giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ trên 91%. Năm 2026, xã Việt Hồng triển khai hai tuyến đường giao thông với chiều dài 4km, tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng. Đến nay, xã thi công, đổ mới 200 m mặt đường bê tông xi măng.

Xã Việt Hồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội, với diện tích tự nhiên hơn 101km2, có 12 thôn với gần 11.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày, Dao.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, trong phát động đợt 1 phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026 (từ ngày 22/8 đến ngày 22/9), 98/99 xã phường của tỉnh đăng ký thực hiện 651 công trình, tổng chiều dài 736,3 km, tổng mức đầu tư trên 1.271 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 365 công trình đạt 90% kế hoạch, giải ngân vốn đạt trên 389,2 tỷ đồng, đạt 75%. Toàn tỉnh có gần 296 km đã thi công nền đường (mở mới và mở rộng); kiên cố hoá mặt đường bê tông xi măng trên 165 km và hoàn thành 1.803 mét dọc cống thoát nước và 21.601 mét rãnh dọc. Đặc biệt, từ ngày 23/9, tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức phát động đợt 2 phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026, hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày. Tỉnh định hướng huy động nguồn lực trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sự hỗ trợ của Nhà nước.