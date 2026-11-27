Tuyến đường từ nhà ông Lâm Văn Tưởng đến nhà bà Nguyễn Thị Hoa dài hơn 300m, rộng 6,5m, sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân thôn Sông Tranh đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: THÚY HIỀN

Thôn Sông Tranh hôm nay như khoác lên mình diện mạo mới, nông thôn bình yên giữa những hàng cau và chè tàu xanh mướt. Tiếng máy múc ì ầm hòa cùng tiếng người dân xôn xao trò chuyện về con đường làng đang thi công làm rộn ràng cả một vùng quê.

Dọc tuyến đường bê tông từ nhà ông Lâm Văn Tưởng đến nhà bà Nguyễn Thị Hoa, những khoảng vườn vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng; nhiều gốc cau, dừa, cây ăn trái bị đốn hạ bên lề, nhường chỗ cho con đường mới rộng rãi hơn…

Nhường đất, chặt cây mở rộng đường

Ở đầu tuyến đường, gia đình ông Lâm Văn Lý (sinh năm 1959) là một trong những hộ tự nguyện hiến nhiều đất và cây trồng nhất. Để phục vụ việc mở rộng đường, gia đình ông đã hiến khoảng 300m² đất, đốn bỏ hơn 100 gốc cau đang cho trái cùng nhiều loại cây khác.

Ông Lâm Văn Lý phát quang những cây trồng còn sót lại, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: THÚY HIỀN

Hàng cau gắn bó lâu năm với khu vườn, mang lại nguồn thu cho gia đình nay phải nhường chỗ cho công trình chung. Dù vậy, khi được địa phương vận động, ông Lý không ngần ngại đồng ý.

“Chính quyền vận động hiến đất, vật kiến trúc, cây cối để mở đường, thấy hợp lý nên tôi sẵn sàng ngay. Tôi chỉ mong đường sớm hoàn thành khang trang, rộng rãi để bà con đi lại thuận tiện”, ông Lý chia sẻ.

Càng đi sâu dọc tuyến đường đang thi công, câu chuyện tự nguyện hiến đất lại càng khiến nhiều người cảm phục. Trong số những hộ bị ảnh hưởng, gia đình ông Nguyễn Hữu Quý (sinh năm 1967) là trường hợp đặc biệt khi đã hai lần hiến đất để mở rộng chính tuyến đường này.

Theo ông Quý, lần hiến đất đầu tiên diễn ra vào cuối năm 2025. Khi ấy, đoạn đường vốn chỉ rộng khoảng 1,5m, thường xuyên lầy lội mỗi khi mưa lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Thấy bà con vất vả, gia đình ông chủ động cùng người dân trong xóm bàn bạc, thống nhất mở rộng đường lên 3m. Riêng gia đình ông đã hiến hơn 200m² đất cùng khoảng 150 cây cau để thực hiện.

Ông Nguyễn Hữu Quý bên cây lòn bon trong vườn đã cho trái ngọt đôi mùa, sẵn sàng đốn hạ để hiến đất mở đường. Ảnh: THÚY HIỀN

Chưa đầy một năm sau, khi địa phương tiếp tục vận động mở rộng tuyến đường lên 6,5m, ông Quý lại một lần nữa tự nguyện nhường đất, cây trồng. Đợt này, gia đình ông hiến thêm hơn 400m² đất, đốn bỏ trên 30 cây cau, 8 cây lòn bon, 3 cây dó bầu, 1 cây quế cùng nhiều loại hoa màu khác.

“Cũng tiếc chứ, vì đó là đất đai, cây cối, tài sản gia đình chắt chiu bao năm mới có. Nhưng tôi nghĩ đường giao thông là quan trọng. Đường rộng thì bà con đi lại, làm ăn thuận lợi hơn. Nếu cứ tiếc mãi thì không làm được. Tôi mong mùa mưa lũ đến sẽ không còn cảnh đường chật hẹp, lầy lội nữa”, ông Quý bộc bạch.

[VIDEO] - Người dân thôn Sông Tranh đồng lòng góp công, góp của mở đường làng:

Với ông Quý, niềm vui không chỉ dừng ở con đường thênh thang sắp hoàn thành mà còn là sự chung sức của bà con xóm giềng và sự quan tâm, đồng hành sát sao từ chính quyền địa phương.

Đồng lòng mở lối quê hương

Theo ông Dư Văn Chính, Trưởng thôn Sông Tranh, tuyến đường dài hơn 300m, ảnh hưởng đến 8 hộ dân có đất, vật kiến trúc và cây trồng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Trước khi nâng cấp, mặt đường bê tông chỉ rộng khoảng 1,5m. Để đạt chiều rộng 6,5m theo quy hoạch, việc giải phóng mặt bằng đòi hỏi sự sẻ chia không nhỏ từ các hộ dân, bởi phần lớn cây cối bị ảnh hưởng đều đã được chăm sóc từ 10-20 năm, nhiều cây đang cho thu hoạch.

Những gốc cau, gốc dừa còn lại sau khi đốn hạ, nhường chỗ cho công trình mở rộng đường quê. Ảnh: THÚY HIỀN

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và đồng lòng của bà con trong việc hiến đất mở đường. Trước khi triển khai, thôn cùng các ban, ngành đã đến gặp gỡ từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực tuyên truyền, vận động.

Ban đầu cũng có hộ còn băn khoăn, nhưng qua quá trình vận động kéo dài khoảng 2 tháng, bà con đã thấu hiểu lợi ích chung. Tất cả đều tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, đốn hạ cây cối để bàn giao mặt bằng”, ông Chính cho biết.

[VIDEO] - Ông Dư Văn Chính - Trưởng thôn Sông Tranh đánh giá cao tinh thần hiến đất mở đường của bà con:

Sự đồng lòng, chung sức của nhân dân chính là yếu tố quyết định giúp công trình sớm hoàn thiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” Ông Thái Công Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc

Thi công mở rộng đường. Ảnh: THÚY HIỀN

Khi công trình hoàn thành, con đường rộng 6,5m này sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn. Ông Dư Văn Chính cũng mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, để tuyến đường ngày càng khang trang, góp phần xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp.