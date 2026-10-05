Người dân làng chài Bãi Xép mong có công trình cấp nước tập trung

Làng chài Bãi Xép nằm ven tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu (QL 1D), gần như tách biệt với khu vực trung tâm phường Quy Nhơn Nam. Nơi đây hiện có hơn 200 hộ dân, phần lớn sinh sống bằng nghề khai thác, đánh bắt thủy sản gần bờ.

Người dân làng chài Bãi Xép lắp đặt hàng chục mô tơ điện tại các giếng khơi tập thể để bơm nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: V.L

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, đời sống kinh tế của người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, câu chuyện nước sinh hoạt vẫn là nỗi lo thường trực của người dân làng chài Bãi Xép.

Theo người dân, từ trước đến nay, nguồn nước sinh hoạt được lấy từ một giếng khơi nằm tại khu vực trung tâm làng chài. Nhiều hộ còn phải kéo đường ống dài hàng trăm mét để dẫn nước từ các khe suối tự nhiên trên núi Vũng Chua về sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Lan (làng chài Bãi Xép) chia sẻ: Người dân nơi đây đã quen với việc sử dụng nguồn nước từ giếng khơi và nước suối trên núi. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước khiến người dân không khỏi lo lắng.

“Biết nguồn nước chưa bảo đảm chất lượng nhưng chưa có công trình cấp nước tập trung nên người dân đành sử dụng. Chúng tôi mong sớm có nguồn nước sạch ổn định” - bà Lan bày tỏ.

Ông Lê Văn Trọng (hàng xóm bà Lan) cho hay: “Nhu cầu sử dụng nước hiện nay cao hơn trước rất nhiều do tại làng chài có hoạt động du lịch cộng đồng, thu hút nhiều du khách đến tham quan, lưu trú. Trong khi đó, nguồn nước giếng và nước tự nhiên từ suối không ổn định, nhất là vào mùa khô”.

Theo ông Thái Công Toàn - Trưởng khu phố 16, khu phố hiện có 203 hộ dân. Người dân Bãi Xép mong sớm được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nguồn nước ổn định, an toàn.

Vào mùa khô, nguồn nước giếng và các khe suối giảm đáng kể, gây khó khăn cho sinh hoạt. Công trình cấp nước tập trung càng cấp thiết khi hoạt động du lịch tại Bãi Xép ngày càng phát triển.

Trước nhu cầu cấp thiết của người dân, mới đây, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cấp nước sạch cho Bãi Xép; Sở Tài chính rà soát nguồn vốn thực hiện. Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định được giao đầu tư mạng lưới ống phân phối nước, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ông Vũ Huy Hảo - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam - cho biết: Địa phương đang phối hợp khảo sát, lập thiết kế và hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai công trình cấp nước tập trung. Hệ thống này sẽ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân Bãi Xép và các cơ sở du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu.

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu, đồng thời là điều kiện quan trọng để Bãi Xép phát triển du lịch cộng đồng ổn định, bền vững.

Người dân mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục, xác định nguồn vốn và triển khai đầu tư công trình cấp nước tập trung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và yêu cầu phát triển du lịch tại địa phương. Đây là giải pháp cần thiết để tháo gỡ khó khăn về nước sinh hoạt trước mắt, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.