Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên

Gia đình ông Rơ Yam Ha Long bàn giao các cá thể khỉ cho đơn vị chức năng xã Đam Rông 3 và lực lượng kiểm lâm khu vực Đam Rông. (Ảnh: Cộng tác viên)

Sáng 30/9, UBND xã Đam Rông 3 cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 4 cá thể khỉ đuôi lợn được người dân tự nguyện giao nộp; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thả động vật về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 28/9, thông qua công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương, ông Rơ Yam Ha Long (62 tuổi, trú tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3) đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp 4 cá thể khỉ đuôi lợn.

Các phòng chức năng xã Đam Rông 3 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đam Rông, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sêrêpôk tổ chức tiếp nhận, xác định tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục thả 4 cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên trong ngày 29/9.

Theo lực lượng chức năng, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã không chỉ giúp đưa các cá thể về lại môi trường tự nhiên mà còn thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.