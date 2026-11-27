Từ những phần đất người dân tự nguyện nhường lại, nhiều tuyến đường tại các khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đang dần được mở rộng, khang trang hơn

Nhường đất riêng, mở rộng đường chung

Tại tổ dân phố Đại Nga, phường B’Lao, câu chuyện mở rộng đường Trịnh Hoài Đức là minh chứng cho sự đồng thuận của người dân khi địa phương triển khai công trình phục vụ cộng đồng.

Trước đây, tuyến đường dài khoảng 355 m này chỉ rộng 4 m. Khi có chủ trương nâng cấp lên 8 m, hơn 30 hộ dân dọc hai bên đường được vận động hiến đất, tháo dỡ hàng rào và các công trình kiến trúc để bàn giao mặt bằng.

Người dân tổ dân phố Đại Nga, phường B’Lao tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất mở rộng giai đoạn 2 đường Trịnh Hoài Đức

Theo ông Cao Văn Long, Tổ trưởng tổ dân phố Đại Nga, phương án mở rộng đường được triển khai từ tháng 7/2026. Người dân thống nhất lùi vào mỗi bên 2 m để tạo mặt bằng thi công.

Việc vận động ban đầu không dễ dàng bởi đất đai, nhà cửa, cổng ngõ đều là tài sản được các gia đình tích góp trong thời gian dài. Có hộ tiếc chiếc cổng đầu tư cả trăm triệu đồng, có nhà lo ngại sau khi lùi hàng rào, đường đi vào sẽ sát với công trình kiến trúc.

Ban đầu vận động một số hộ chưa thông, họ còn tiếc cổng nhà xây cả trăm triệu đồng, dời đi thì thiệt thòi. Có hộ đường vào sát gần mép nhà nên cũng rất băn khoăn. Nhưng kiên trì vận động bà con đã đồng thuận vì việc chung. Ông Cao Văn Long, Tổ trưởng tổ dân phố Đại Nga

Từ những hộ đồng thuận đầu tiên, các gia đình còn băn khoăn dần thay đổi khi thấy hàng xóm cùng chung tay. Theo ông Long, điều quan trọng là giúp người dân hiểu con đường rộng hơn sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của cả khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương và bảo đảm an toàn giao thông.

Cũng tại phường B’Lao, tuyến đường 28/3, đoạn từ Quốc lộ 20 đến Trường Tiểu học Thăng Long, đang được vận động người dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng.

Tuyến đường Trịnh Hoài Đức dài khoảng 355 m đang được mở rộng từ 4 m lên 8 m nhờ sự đồng thuận của hơn 30 hộ dân hai bên đường

Trước đây, mặt đường chỉ rộng khoảng 4 - 4,5 m, chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Khu vực này đông dân cư, phương tiện lưu thông thường xuyên. Vào giờ tan học, lượng xe cộ tập trung trước Trường Tiểu học Thăng Long và Trường Mầm non Sơn Ca khiến việc đi lại càng khó khăn.

Theo bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền, Chánh Văn phòng UBND phường B’Lao, có khoảng 80 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình, phải hiến đất, tháo dỡ hàng rào và vật kiến trúc trên đất để tạo mặt bằng thi công.

Tuyến đường 28/3, đoạn từ Quốc lộ 20 đến Trường Tiểu học Thăng Long, phường B’Lao được vận động mở rộng nhằm cải thiện giao thông và chỉnh trang khu dân cư

Qua các cuộc họp tổ dân phố, chính quyền địa phương thông tin về chủ trương, quy mô và lợi ích của dự án để người dân hiểu, chia sẻ. Không phải hộ nào cũng đồng thuận ngay từ đầu, nhưng khi thấy rõ nhu cầu mở rộng đường và lợi ích chung, nhiều gia đình đã tự nguyện nhường phần đất đang sử dụng.

Việc mở rộng đường 28/3 không chỉ giải quyết tình trạng mặt đường nhỏ hẹp mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan khu vực. Đây cũng là những phần việc thiết thực trong quá trình xây dựng khu dân cư khang trang, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền, Chánh Văn phòng UBND phường B’Lao

Đổi thay diện mạo làng quê

Tinh thần tự nguyện hiến đất mở đường không chỉ được phát huy ở khu vực đô thị mà còn lan tỏa tại nhiều địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng.

Ở những nơi này, mỗi tuyến đường được mở rộng còn tạo điều kiện để người dân vận chuyển nông sản, kết nối sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn.

Từ những phần đất người dân tự nguyện nhường lại, nhiều tuyến đường tại các khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đang dần được mở rộng, khang trang hơn

Tại thôn Lộc Lâm 1, xã Bảo Lâm 4, hầu hết các tuyến đường được Nhà nước chủ trương đầu tư, nâng cấp, mở rộng đều nhận được sự đồng thuận của người dân.

Theo ông K’Sẻo, Trưởng thôn Lộc Lâm 1, trong quá trình vận động vẫn có một số hộ chưa nắm rõ thông tin nên ban đầu chưa đồng ý. Ban thôn cùng các tổ chức đoàn thể phải tổ chức họp dân, giải thích cụ thể về chủ trương và lợi ích của công trình.

Khi có chủ trương, các tổ chức Mặt trận thôn tổ chức họp toàn dân để thông báo, lấy ý kiến bà con. Tôi giải thích rằng, có được nguồn vốn Nhà nước làm con đường rất khó, đường mở ra thì đẹp cho buôn, con cháu đi học thuận lợi. Nếu bà con không hiến một phần đất thì phải chờ đợi lâu, nguồn vốn có thể chuyển sang nơi khác, địa phương sẽ mất cơ hội. Ông K’Sẻo, Trưởng thôn Lộc Lâm 1, xã Bảo Lâm 4

Theo ông, đường giao thông được mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển và tiêu thụ nông sản dễ dàng hơn, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt tại khu tái định cư.

Tại thôn Lộc Lâm 2, xã Bảo Lâm 4, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã tự nguyện hiến đất mở đường. Kết quả này có sự đóng góp của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, già làng, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động.

Với sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, những người có uy tín trở thành cầu nối giúp bà con hiểu rõ chủ trương, cùng tham gia các phong trào tại địa phương.

Người dân thôn Lộc Lâm 1, xã Bảo Lâm 4 đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản

Lâm Đồng là nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em. Sự đa dạng về văn hóa, phong tục không làm giảm đi tình làng nghĩa xóm và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Từ những cuộc họp dân đến việc vận động trực tiếp từng hộ gia đình, chủ trương hiến đất mở đường dần trở thành hành động tự nguyện, thiết thực, góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến tháng 11/2026, toàn tỉnh đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 37,8 tỷ đồng, 46.281 ngày công lao động và hiến 224.057 m² đất để chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn lực này, người dân đã cải tạo, nâng cấp 229,68 km đường giao thông, kiên cố hóa 110,8 km kênh mương, sửa chữa 7 cầu, cống và lắp đặt 50 đèn năng lượng mặt trời. Toàn tỉnh còn triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng.

Đường giao thông khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất

Không chỉ góp sức mở đường, người dân còn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, những công trình hạ tầng được đầu tư từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Người dân chung tay xây dựng những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn Lâm Đồng

Mỗi con đường rộng hơn, khang trang hơn không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương mà còn là nền tảng để phát triển sản xuất, xây dựng những khu dân cư văn minh, góp phần đưa diện mạo nông thôn Lâm Đồng ngày càng khởi sắc.

Từ sự đồng lòng của chính quyền và người dân, nhiều tuyến đường nông thôn ở Lâm Đồng ngày càng rộng rãi, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới