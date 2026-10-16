Người dân Lâm Đồng giao nộp rùa núi vàng thả về rừng

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 16/10, bà Võ Thị Kiều Linh, Chủ tịch UBND xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an xã vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Gia Nghĩa và Phòng Kinh tế xã thả 1 cá thể rùa núi vàng về rừng tự nhiên tại Tiểu khu 1553, xã Kiến Đức.

Trước đó, ông Vũ Duy Anh, thường trú tại thôn 2, xã Kiến Đức đã phát hiện cá thể rùa núi vàng tại thôn 12. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, ông Vũ Duy Anh đã chủ động thông báo và bàn giao cá thể rùa cho Công an xã Kiến Đức xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe, xác định cá thể rùa đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên. Cá thể rùa được thả tại khu vực rừng có điều kiện sinh thái phù hợp.

Rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata, thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.